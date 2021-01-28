Профільний комітет схвалив кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розглянув подання прем'єр-міністра про призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики і більшістю голосів схвалив цю кандидатуру, повідомив голова комітету Андрій Герус у четвер.

"Цього разу на засіданні комітету була підтримка: з 18 присутніх 14 проголосували "за". Тому комітет схвалив його призначення та рекомендував парламенту затвердити його на посаді першого віце-прем'єра - міністра енергетики", - сказав Герус журналістам у четвер.

Відповідаючи на запитання, чи відбудеться відповідне голосування у залі пленарних засідань о 13:30, як пропонував спікер парламенту Дмитро Разумков, голова профільного комітету сказав: "Або сьогодні після обіду, або, можливо, завтра це питання виноситиметься до сесійної зали".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня 2020 року.

Перед цим Вітренко, якому 17 грудня у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віце-прем'єром - міністром енергетики України, подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.

Голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, ймовірно, відбудеться у Верховній Раді у четвер, 28 січня, повідомила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.