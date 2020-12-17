Профільний комітет ВР відхилив кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово- комунального господарства відхилив кандидатуру Юрія Вітренка на посаду віце- прем'єр-міністра - міністра енергетики, повідомляє УНН з посиланням на членів комітету.

Комітет відхилив кандидатуру Вітренка 10 голосами. Так, профільний комітет Верховної Ради відмовився підтримати кандидатуру Юрія Вітренка на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики.

Однак кандидатура Вітренко буде винесена на голосування в залк парламенту.

Нагадаємо, проти Вітренка на посаді міністра виступили в "ЄС", "Голосі" і "Батьківщині", а також ОПЗЖ. У монобільшості шанси Вітренка бути призначеним на посаду оцінюють як вкрай невисокі.

Зокрема повідомляється, що саме він виступав за підняття ціни на газ для населення. Останнім часом ціна на газ для населення зросла на 35%.

Також нагадаємо, Вітренко судиться з НАК "Нафтогаз" за премію в 4 млн доларів. При цьому Офіс Президента розпорядився виплатити йому ці гроші без суду, у терміновому порядку. Відзначимо, що 4 млн доларів - це зарплата 12 тисяч лікарів.