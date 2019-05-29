Профильный комитет Рады дал "зеленый свет" отставке Гройсмана и новому избирательному кодексу

Сегодня комитет смог собрать кворум, хотя до этого кворума не было три месяца.

Рада будет рассматривать отставку Гройсмана / Иллюстрация REUTERS

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра. Кроме того, комитет вынес положительное решение по новому избирательному кодексу.

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы данного комитета Леонид Емец.

По его словам, сегодня комитет смог собрать кворум, хотя до этого кворума не было три месяца.

"По Гройсману решение принято, теперь дело за Радой. ...Есть 18 голосов за! Избирательный кодекс прошел комитет!!!", - отметил Емец.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку.

Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку сразу после ближайшего заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.