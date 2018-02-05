Профильный комитет Рады рекомендует назначить Смолия главой НБУ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить главу Национального банка (НБУ) Валерию Гонтареву и назначить на ее должность действующего исполняющего обязанности главы Нацбанка Якова Смолия. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета Михаил Довбенко.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета, которое состоялось в закрытом режиме. "Поддержали проект постановления, внесенный президентом, о положительном голосовании за Якова Смолия в сессионном зале", - сообщил Довбенко.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка Украины и назначение ее преемника планируется в течение февраля.

"Уже есть представление и оно внесено, но необходимо решение комитета. Я планирую, чтобы кандидатура, которая предлагается на руководителя Национального банка, смогла встретиться со всеми фракциями парламента, провести беседу со всеми фракциями парламента. И я предусматриваю, что решение комитета может быть на этой неделе. Но именно само внесение вопроса в повестку дня уже будет зависеть от того, и когда будет комитет и когда будет собеседование со всеми фракциями парламента", - отметил Парубий.

Ранее СМИ сообщали, что назначение главы НБУ откладывается до конца февраля.