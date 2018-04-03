Профильный комитет Рады с подачи оппоблоковца рекомендовал уволить Супрун

Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабмину об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом сообщает LB.ua.

Как отмечается, за постановление проголосовали 7 из 12 присутствующих на заседании членов комитета.

Нардеп "Оппоблока" Игорь Шурма, который является членом комитета и автором постановления, отметил, что Супрун не имеет нужного образования и нарушает законодательство, поскольку исполняет обязанности министра больше 6 месяцев.

По словам главы комитета Ольги Богомолец, проект постановления может быть вынесен в любой момент в парламент. "Главное, чтобы была политическая воля для отставки Супрун", - сказала она.

Отметим, Кабмин назначил Супрун и.о. главы Минздрава с 1 августа 2017 года. Она пришла в Минздрав на должность заместителя министра за несколько дней до этого. При Супрун в Украине была начата реформа здравоохранения по принципу "деньги идут за пациентом".

Стартовала так называемая подписная кампания в медицине. То есть все украинцы должны избрать себе семейного врача и заключить декларации с ним. Выбираем медиков мы сами, а платит им - государство. Не как раньше - просто за факт существования, а за нас с вами, пациентов. И чем больше пациентов выберет определенного врача, тем больше он заработает.

Ранее Ляшко раскритиковал Супрун и детективов НАБУ после того, как детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском к одному из его помощников. Следственные действия были связаны с подозрением в попытке дачи взятки Ульяне Супрун