Прогульники і законотворці: хто з чинних нардепів прагне знову до Ради за мажоритаркою. Повний список

Низка чинних нардепів знову балотується на тих округах, на яких вони перемогли на виборах парламенту 8-го скликання.

Вже за два дні в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. Вони проходитимуть за змішаною системою: половина парламенту обиратиметься за списками, а інша - за мажоритарними округами. У бюлетені з партіями будуть 22 політичні сили. Загалом за депутатське крісло змагатимуться понад п'ять тисяч кандидатів.

Згідно з опитуванням за 13-17 липня 2019 року соціологічної групи "Рейтинг" близько 49,5% людей, які визначились і планують голосувати, віддадуть свій голос за президентську партію "Слуга народу", за "Опозиційну платформу - За життя" - 10,5%, за "Європейську солідарність" Петра Порошенка (7,7%), за "Батьківщину" - 6,9%. за партію Святослава Вакарчука "Голос" - 5,9%.

Експерти прогнозують, що цього року до головного законодавчого органу потрапить багато нових облич, але надії не втрачають і чинні нардепи. Дехто з них перебувають в партійних списках, ще більше - балотуються на мажоритарних округах.

ТСН.ua розповідає, кого і на яких округах з народних депутатів 8-го скликання зустрінуть виборці у бюлетенях, та наскілки ефективно вони працювали останні п'ять років. Для зручності, розподіл буде за областями. Вінницька область (округи NoNo11-18)

В округах Вінничини No13-18 присутні депутати, які наразі є членами фракції "Блок Петра Порошенка", але зараз вони (крім одного) балотуються як самовисуванці. Лише Іван Мельничук на 14-му окрузі йде до парламенту від партії Порошенка "Європейська Солідарність".

Зазначимо, що всі зазначені нардепи були обрані 2014 року на тих самих округах: округ No13 - Петро Юрчишин, округ No14 Іван Мельничук, округ No15 - Іван Спориш, округ No16 - Юрій Македон, округ No17 - Микола Кучер, округ No18 - Руслан Демчак. Волинська область (округи NoNo19-23)

У Волинській області приблизно та ж сама ситуація - на більшості округів висуваються ті ж кандидати, що стали нардепами 2014 року.

На минулих виборах на 19-му окрузі переміг кандидат від "Народного фронту" Ігор Гузь. Він і цього разу буде присутнім у виборчому бюлетені, але як самовисуванець, а серед нардепів він майже відмінник - був пристунім на 94% пленарних засідань.

УНІАН Нардеп Ігор Гузь

На 20-му окрузі це Сергій Мартиняк - нардеп у "Волі народу", як і минулого разу він самовисувається. Округ No21 - Степан Івахів, також нардеп у "Волі народу", самовисуванець. На окрузі No23 - Ірина Констанкевич, позафракційна нардепка, самовисуванка. Дніпропетровська область (округи NoNo25-40)

На 24-му окрузі на Дніпропетровщині висувається український військовий Юрій Береза, на минулих виборах він пройшов до Ради за No10 у списку партії "Народний фронт", нині він балотується як самовисуванець.

УНІАН Юрій Береза

На окрузі No25 на минулих виборах переміг кандидат від БПП Максим Курячий, цього раз він йде до парламенту як самовисуванець. Зворотня ситуація з округом No27 - самовисуванка Тетяна Ричкова після обрання увійшла до складу фракції БПП і вже в неділю буде змагатися за мандат від партії "ЄС".

На 28-му окрузі за голоси виборців змагатиметься нардеп від БПП Іван Куліченко, наразі він йде як самовисуванець, на 30-му окрузі - позафракційний Олександр Дубінін.

У Кривому Розі на округах No31 и No32 минулого разу перемогли кандидати від "Опозиційного блоку" Костянтин Павлов і Андрій Гальченко. Цього разу вони йдуть до парламенту як самовисуванці.

А ось на виборців на 34-му окрузі чекають аж два Олеги Кришиних, втім, тільки один з них є чинним нардепом. Вони обидва самовисуванці, але по- батькові у кандидатів різні - справжній нардеп - Юрійович.

УНІАН Ніна Южаніна (ліворуч) і Олег Кришин (праворуч)

Округ No35, як і минулого разу, намагається завоювати нардеп у "Відродженні" Андрій Шипко. На округах No36 і No37 минулого разу здобули перемогу самовисуванці Артур Мартовицький і Дмитро Шпенов. Обидва згодом увійшли до складу фракції "Опозиційний блок". Нині вони знову балотуються на тих самих округах як самовисуванці.

За округ No38 змагатимуться одразу два чинні нардепи - позафракційний Сергій Мельничук і нардеп у БПП Вадим Нестеренко. Останній йде як самовисуванець, втім, у нього в бюлетені буде двійник - головний інструктор з основної діяльності в громадській організації ССК "Стархантер".

На окрузі No40 п'ять років тому переміг кандидат від БПП Валентин Дідич, він вийшов зі складу фракції і цього разу балотується вже як самовисуванець. Донецька область (округи NoNo45-60)

Оскільки на Донеччині низка округів розташовані на окупованих територіях, вибори відбудуться не усюди.

До Ради балотується на окрузі No46 самовисуванець Костянтин Матейченко, минулого разу він потрапив до парламенту номером 26 у партіному списку "Народного фронту".

За округ No47 змагатимуться позафракційний нардеп Олег Невада і нардеп з фракції "Опозиційний блок" Юрій Солод, нині він балотується від "Опозиційної платформи - За життя".

На окрузі No48 знову балотуєтся Максим Єфімов, він переміг як самовисуванець, але згодом увійшов до фракції БПП. Нещодавно сам нардеп підтвердив, що його оточення купило фірму, що володіє конгрессно- виставковим центром "Парковий" у Києві, а бенефіціаром цього бізнесу виступила його мама, Любов Єфімова. На окрузі балотується його двійник.

На найменшому донецькому 51-му окрузі за мандат змагатимуться позафракційний нардеп Наталія Веселова, нині вона балотується від "Сили людей", та позафракційна Надія Савченко. 2014 року вона була обрана до Ради першим номером у списку "Батьківщини". Нині балотується від "Громадсько- політичної платформи Надії Савченко".

УНІАН Надія Савченко

На 57-му окрузі у Маріуполі виборці побачать в бюлетені нардепа від "Опозиційного блоку" і лідера цієї партії Вадима Новинського.

Округ No59 минулого разу обрав самовисуванця Сергія Сажка (пізніше він увійшов до складу фракції "Опозиційний блок"). У неділю він знову спробує перемогти тут своїх опонентів.

На окрузі No60 балотується як самовисуванець позафракційний депутат Дмитро Лубінець. Житомирська область (NoNo62-67)

У Житомирі на 62-му окрузі за мандат змагатиметься "бурштиновий" нардеп Борислав Розенблат, який отримав тут перевагу виборців 2014 року як кандидат від "Блока Петра Порошенка". Він вийшов зі складу фракції після скандалу з отриманням хабарів за внесення до парламенту законопроекту щодо зменшення ренти за видобуток бурштину від 25% до 5% та лобіювання інтересів компанії "Фуджейра", яка займається видобутком бурштину. 2017 року з нього зняли депутатську недоторканість.

УНІАН Борислав Розенблат

На двух округах Житомирщини No63 та No64 знову пошукають щастя два нардепи, що наразі перебувають у складі фракції "БПП", Олександр Ревега та Володимир Арешонков. Обидва балотуються як самовисуванці.

Водночас на 64-му окрузі самовисувається Сергій Пашинський - 2014 року він потрапив до парламенту 12-м номером у списку партії "Народний фронт". Найгучніший скандал трапився з нардепом 31 грудня 2016 року, коли він вистрілив у ногу чоловікові після словісної перепалки з ним.

2014 року на окрузі No65 здобув перемогу ексголова Ради Володимир Литвин. Він спробує це зробити ще раз і на прийдешіх виборах.

УНІАН Володимир Литвин

Округ No66 ще раз спробує завоювати нардеп, обраний 2014 року від "Народного фронту" Павло Дзюблик, а No67 - самовисуванець Віктор Развадовський. Після обрання нардепом п'ять років тому він став членом депутатської групи "Відродження". Закарпатська область (округи NoNo68-73)

За 68-й округ в Ужгороді змагатимуться одразу два чинних нардепи - Роберт Горват, за його кандидатуру від БПП віддали більшість голосів минулого разу, та нардеп у Радикальній партії Юрій Чижмарь. Обидва йдуть як самовисуванці.

На Закарпатті три округи, як і в попередні роки, намагатимуться завоювати брати Балоги: на 69-му висувається Віктор Балога, на 70-му - Іван Балога, на 73-му - Павло. Найвідоміший з них - Віктор. Він головував в Мукачевому під час президентства Леоніда Кучми, був керівником секретаріату президента за часів президентства Віктора Ющенка.

8 січня 2018 року було одним з 36 депутатів, які голосували проти визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областей. Його син Андрій Балога зараз є чинним главою міста Мукачево.

УНІАН Віктор Балога

На 73-му окрузі, крім одного з братів Балогів, балотується як самовисуванець нардеп Василь Брензович. 2014 року він був занесений до виборчого списку під No 62 партії БПП. Згідно з даними апарату Верховної Ради, Брензович був пристунім лише на половині пленарних засідань парламенту.

На округах No71 самовисувається нардеп Валерій Лунченко (нині входить до складу фракції "Народний фронт"), на 72-му - Василь Петьовка, він перебуває у складі депутатської групи "Воля народу". Запорізька область (округи NoNo74-82)

У Запоріжжі на 74-му окрузі висувається нардеп Петро Сабашук, який переміг тут минулого разу від БПП. Зазначимо, що нардеп протягом п'яти років відвідав лише третину пленарних засідань парламенту.

Запоріжські виборці 77-го округу побачать в бюлетені екскерівника "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаєва. У Раді 8-го скликання він входив до складу депутатської групи "Воля народу".

УНІАН Вячеслав Богуслаєв

Нардепи, які отримали мандати на 78-му та 79-му округах минулого разу, Олександр Пономарьов та Володимир Бондуров, цього разу балотуватимуться тут від "Опозиційної платформи - За життя".

На 80-му окрузі самовисувається Євген Балицький, він здобув тут перемогу двічі - на виборах Ради 7-го та 8-го скликань. 2014 року, зокрема, як самовисуванець, згодом увійшов до складу "Опозиційного блоку".

Округ No81 опанував Сергій Валентиров - нардеп у БПП. Нині балотується від "Опозиційної платформи - За життя". На 82-му окрузі пеерміг Вадим Кривохатько - позафракційний нардеп (обраний від БПП). Зараз балотується як самовисуванець, згідно з даними на сайті Ради був присутній лише на третині пленарних засідань. Івано-Франківська область (округи NoNo83-89)

В Івано-Франківську на окрузі No84 знову балотується Михайло Довбенко, минулого разу він переміг, висуваючись від БПП, цього разу нардеп знову балотується від політсили Петра Порошенка.

Нардеп Віктор Шевченко, який переміг на 85-му окрузі від партії "УКРОП", цього разу йде до парламенту як самовисуванець.

Двоє нардепів з фракції "Народний фронт" Андрій Дирів та Андрій Іванчук балотуються як самовисуванці на округах No86 та No88. Дирів був обраний за своїм округом 2014 року, Іванчук проойшов до Ради номером 16 у партійному списку. З ним за мандат на 88-му окрузі буде змагатись екскандидат в президенти і позафракційний депутат Юрій Тимошенко.

УНІАН Юрій Тимошенко

На 89-му окрузі балотується обраний від БПП Юрій Соловей. Зараз суб'єктом його висування виступає партія "УДАР". Київська область (округ NoNo90-98)

У Білій Церкві на 90-му окрузі за мандат змагатиметься нардеп від "Народного фронту" Хвича Маперашвілі, нині він балотується від "ЄС" Порошенка.

На 91-му окрузі 2014 року депутатом був обраний Руслан Сольвар, на 92-му - Віталій Гудзенко. Обидва йшли від БПП, зараз - самовисуванці.

За 93-й округ змагатимуться одразу два депутати: Геннадій Кривошея, він був обраний від "Народного фронту" 69-м номером у партійному списку, та Юлій Мамчур - No6 у списку БПП 2014 року. Обидва зараз самовисуваються.

На 94-му окрузі висувається нардеп, якого називають правою рукою і бізнес- партнером Петра Порошенка, Ігор Кононенко. На цих виборах його не занесли до партійного списку політсили експрезидента, йде до Ради він як самовисуванець. На цьому окрузі, окрім нього, в бюлетені фігуруватимь ще три Кононенки.

На 95-му окрузі за мандат змагатимуться два чинних нардепи: Михайло Гаврилюк, який висувався партією "Народний фронт" і був обраний за цим округом 2014 року, та нардеп від БПП Андрій Немировський. Обидва - самовисуванці.

На 96-му окрузі балотується минулорічний переможець Ярослав Москаленко (він, до речі, на цьому ж окрузі добув перемогу і на виборах 2012 року, тоді він висувався від Партії регіонів), який після обрання нардепом очолив депутатську групу "Воля народу". Згідно з даними письмової реєстрації, нардеп майже взагалі не з'являвся в стінах парламенту протягом п'яти років, водночас електронна реєстрацію стверджує зворотнє.

На 97-му окрузі балотується Павло Різаненко. 2014 року він здобув тут перемогу як висуванець від політсили Петра Порошенка, цього разу балотується від "Голосу" Святослава Вакрчука. 2017 року нардеп вирізнився тим, що його позбавили водійських прав за керування автівкою у нетверезому стані.

На 98-му окрузі самовисувається нині позафракційний нардеп Сергій Міщенко. Він утримує депутатський мандат вже чотири скликання поспіль. 2006 року був обраний до парламенту від Блоку Юлії Тимошенко (No57 у списку), переобраний у той же спосіб на виборах 2007 року. Від 2012 року двічі поспіль обирався як самовисуванець на 98-му окрузі. 2016 року увійшов до складу фракції БПП. Кіровоградська область (округи NoNo99-103)

У Кропивницькому на 99-му окрузі за мандат змагатимуться два депутати: Костянтин Яриніч, обраний на цьому окрузі як кандидат від БПП та Олександр Горбунов, обраний до парламенту за списком "Народного фронту". Нині обидва - самовисуванці.

На окрузі No100 балотується минулорічний переможець Станіслав Березкін. Він є нардепом від 2007 року, коли пройшов до Ради за списками політсили Юлії Тимошенко. У парламенті 8-го скликання перебував у депутатській групі "Відродження", нині самовисувається.

На "окрузі Поплавського" No101 балотується Максим Поляков, 2014 року він пройшов до Ради у списку "Народного фронту", а на окрузі No102 - скандальний Олесь Довгий. Він відомий махінаціями ще за часів свого перебування у Київській міській раді, 2017 року Генпрокуратура розслідувала провадження, в якому він був безпосереднім фігурнтом. Луганська область (округи NoNo105-114)

З дев'яти округів, що розташовані на Луганщині, через окупацію фінкціонуватимуть лише шість. І лише на трьох з них балотуються чинні народні обранці.

На 107-му окрузі в бюлетені буде аж чотири Рибалки, втім, справжнім нардепом є тільки один з них - Сергій. 2014 роу він був обраний за виборчим списком Радикальної партії, нині - самовисувається. У лютому цього року Рибалка став фігурантом кримінальної справи, порушеної за фактом державної зради.

Двійник зустрічається і на 113-му окрузі, де балотується самовисуванець Віталій Курило (минулого разу переміг як самовисуванець, потім увійшов до складу фракції БПП). Поруч з ним в бюлетені розташується пенсіонер Павло Курило.

На 114-му окрузі до Ради знову самовисувається Сергій Шахов. Він відомий тим, що нерідко стає учасником бійок та провокацій у прямих ефірах. З останнього: у лютому нардеп облив водою ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова, а у серпні 2018-го побився з "радикалом" Мосійчуком в ефірі "Прямого". Львівська область (округи NoNo115-126)

На 115-му і 116-му округах Львівщини балотується два депутати, які були обрані за списками партії "Народний фронт": Михайло Хміль та автор мовного закону Микола Княжицький. Останній балотується від "Європейської солідарності".

На 118-му та 119-му округах йдуть брати Дубневичі. 2014 року Богдан Дубневич був обраний депутатом на 118-му окрузі, його брат Ярослав - на 120- му. Тоді вони висувалися від БПП, цього разу йдуть як самовисуванці. Брати є бенефеціарними власниками Новояворівської ТЕЦ і були фігурантами справи НАБУ, в якій зокрема йшлося, що протягом 2013-2015 років фірми Дубневичів завдали "Нафтогазу" збитків на суму 1,43 млрд грн. Згідно з їхніми деклараціями, брати також є власниками незлічених земельних ділянок та нерухомості, більша частина з яких розташована на Львівщині. Водночас нещодавно активісти знайшли фотографії Богдана Дубневича з вбитими тваринами.

На 119-му окрузі балотується ще один чинний нардеп - Михайло Бондар. Суб'єктом його висування 2014 року був "Народний фронт", нині - ЄС.

На 121-му окрузі знову пошукає нардеп Богдан Матківський. Минулого разу він здобув перемогу як самовисуванець, зараз він йде від "Громадянської позиції".

На 122-му окрузі від "Батьківщини" йде депутат Євген Рибчинський. На минулих виборах його обрали як представника БПП в окрузі No211, що розташований у Києві.

На 123-му окрузі висувається обраний тут від БПП Тарас Батенко, нині він є позафракційним депутатом. В окрузі No124 виборці зможуть віддати голос за ексміністра охорони здоров'я Олега Мусія. Минулого разу він самовисувався, зараз йде до Ради від "Громадянської позиції". До речі Мусій також був помічений у бійках в прямих ефірах. Зокрема в жовтні минулого року він побився на "Прямому" з керівником громадської організації "Пацієнти України" Дмитром Шерембеєм.

На 125-му та 126-му округах знову висуваються переможці минулих виборів Андрій Лопушанський (самовисуванець, пізніше увійшов до фракції БПП) та Андрій Кіт (обраний від БПП). Нині обидва кандидати самовисуваються. Миколаївська область (округи NoNo127-132)

НА 127-му окрузі самовисувається нардеп від БПП Борис Козир. На двох округах в Миколаєві No128 та 129 виборці знову побачать призвіща Артема Ільюка та Олександра Жолобецького. Першого 2014 року обрали як самовисуванця, іншого - як кандидата від БПП. Ільюк також обирався до Ради за цим же округом і в позаминулому скликанні.

У 130-му окрузі до Ради йдуть два чинних депутати: Ігор Бриченко, обраний 2014-го від "Народного фронту", і Андрій Вадатурський - від БПП. Наразі обидва - самовисуванці.

В окрузі No131 самовисувається нардеп, обраний минулого разу тут від БПП, Олександр Лівік, а на 132-му - Вадим Підберезняк. Він пройшов до парламенту за списками "Народного фронту" 2015 року після того, як депутатського мандата позбавили Миколу Мартиненка. Проти останнього була орушена кримінальна справа у Швейцарії. Одеська область (округи NoNo133-143)

На одеситів, що голосуватимуть в окрузі No134, в бюлетені чекатиме Геннадій Чекита - нардепа обрали за цим округом від БПП на минулих виборах. Зараз він самовисувається.

2014 року на окрузі No135 в Одесі здобув перемогу ексрегіонал Сергій Ківалов. Тоді він самовисувався, а згодом увійшов до фракції "Опозиційний блок". На цих виборах він знову висуває свою кандидатуру на цьому окрузі.

На 137-му окрузі самовисувається обраний за партійним списком БПП скандаліст Олексій Гончаренко. Проти нього тут йдуть двоє однофамільців. Гончаренко є членом української делегації в ПАСЕ. Але відзначився і численними бійками зі своїми опонентами, зухвалою поведінкою і спаплюженням шматка Берлінської стіни біля посольства Німеччини у Києві.

Також проти нього тут висувається ще один нардеп, президент ФК "Чорноморець" Леонід Клімов. Він переміг на цьому окрузі минулого разу як самовисуванець, згодом увійшов до групи "Відродження".

На 138-му окрузі знову самовисувається Іван Фурсін, на 139-му - Олександр Пресман (обраний нардепом також на виборах 2012 року як кандидат від Партії регіонів), на 140-му - Василь Гуляєв, на 141-му - Віталій Барвіненко (нардеп 6-го скликання від БЮТ, 7-го - від Партії регіонів), а на 142-му Антон Кіссе (перемагав на цьому окрузі і на виборах Ради 7-го скликання). Полтавська область

Сергій Каплін переміг на 144-му окрузі у Полтаві від БПП 2014 року, зараз є позафракційним нардепом. У лютому 2016 року Каплін повідомив про вихід зі складу депутатської фракції "БПП". Нардеп мотивував своє рішення провалом голосування за відставку уряду Арсенія Яценюка. Нині балотується на цьому ж окрузі як самовисуванець. Балотувався в президенти на виборах глави держави цього року.

На 145-му, 146-му та 147-му округах до парламенту балотуються переможці минулих виборів у цих же регіонах кандидат від "Свободи" Юрій Бублик, самовисуванці Юрій Шаповалов та Олег Кулінич. На 147-му окрузі одночасно висувається народний депутат Павло Кишкар, 2014 року він пройшов до парламенту за списками "Самопомочі", зараз йде від Народного руху України.

На окрузі No148 знову пошукає щастя Костянтин Іщейкін, він був обраний виборцями як кандидат від БПП, нині йде від "УДАРу".

На 149-му окрузі буде гаряче. Тут за мандат будуть змагатися одразу два чинних нардепи і два їхніх клони. Свою кандидатуру пропонує виборцям Артем Вітко - нардеп від "радикалів" (в бюлетені також буди його повний тезка), та нардеп, який переміг 2014 року на цьому окрузі як кандидат від "Народного фронту", Андрій Река. В бюлетені також присутній Микола Река.

На 150 окрузі свою кандидатуру пропонуватиме виборцям незмінний переможець цього регіону Костянтин Жеваго. Щоправда розпочав депутатську кар'єру він на 149-му окрузі 1998 року, коли став депутатом Верховної Ради 3-го скликання. Далі двічі обирався за списками БЮТ, а на 150-му перемагав як самовисуванець два останніх рази: на виборах 2012 року та на виборах 2014 року. Цього разу знову самовисувається. Жеваго є власником Ferrexpo і, за версією Forbes, є другим найбагатшим українцем в країні з капіталом у 1,5 мільярди доларів.

На 151-му окрузі за мандат також змагатимуться одразу два нардепи: Руслан Богдан, який переміг тут минулого разу від "Батьківщини", та Віктор Кривенко, обраний за списком "Самопомочі", нині - самовисуванець.

Рівненська область (округи NoNo152-156)

На 152-сму окрузі знову пошукає щастя і знову від "Свободи" нардеп Олег Осуховський, на 153-му самовисувається нардеп, який переміг тут як кандидат від "Народного фронту", Юрій Вознюк.

За 154-й округ змагатимуться обраний тут минулого разу від БПП Олександр Дехтярчук (нині - самовисуванець) та кандидат від "Батьківщини" Ігор Луценко. Останній нардеп був депутатом Київради і досі опікується проблемами столиці.

На окрузі No155 змагатимуться нардепка, яка пройшла до Ради за списками "Самопомочі", Вікторія Войціцька (нині балотується від "Голосу", та нардеп від БПП, якого обрали тут виборці 2014 року, Василь Яніцький (нині - самовисуванець). Сумська область (округи NoNo157-162)

У Сумах на 157-му окрузі знову балотується Олег Медуниця. На виборах Ради минулих скликань він був обраний одного разу від "Батьківщини", іншого - як кандидат від "Народного фронту". Зараз самовисувається.

На 158-му окрузі пошукає щастя обраний від БПП Олександр Сугоняко, на 159- му позафракційний Андрій Деркач, на 160-му - Ігор Молоток. Останній нардеп висуває тут свою кандидатуру вже втретє. Тернопільська область (округи NoNo163-167)

За Тернопіль битимуться нардеп, який обрався тут минулого разу як кандидат від "Самопомочі", Тарас Пастух, та обраний за списками БПП Ігор Побер. На цих виборах він йде до парламенту від "УДАРу".

На окрузі No164 балотується від "Свободи" нині позафракційний Михайло Головко, а на 165-му - Тарас Юрик. Його обрали на цьому окрузі 2014 року від БПП, нині він йде до Ради знову від політсили Петра Порошенка.

На 166-му окрузі минулого разу мандат отримав депутат від БПП Микола Люшняк, зараз він балотується як самовисуванець.

А 167-ий округ віздначиться скандальним любителем матюків та викритим у кнопкодавстві Олегом Барною. Нардеп від БПП і цього разу йде до парламенту як кандидат від політсили Петра Порошенка. У жовтні минулого року Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова у кулуарах Верховної Ради. Реакцію нардепа викликало запитання журналіста про кнопкодавство. Ще Барна відзначався тим, що його закидали яйцями активісти і він неодноразово ставав учасником сутичок, зокрема 2015 року він чимало не виніс тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка із залу Ради. Харківська область (округи NoNo168- 181)

На 168-му окрузі у Харкові виборці в бюлетені стикнуться з чинним нардепом, обраним за цим округом, самовисуванцем Валерієм Писаренком. Після отримання мандата 2014 року він увійшов до групи "Відродження".

На 169-му окрузі у Харкові балотується Олександр Грановський - нардеп, якого називали "куратором" 5-го президента України Петра Порошенка в судах. Аби зареєструвати свою кандидатуру на цих виборах, Грановський оголосив про вихід з партії БПП. На окрузі він самовисувається.

Ще один його опонент йде до Ради за цим округом - нардеп, обраний від "Народного фронту", Олександр Кірш.

Ще один округ у Харкові - No170. Тут балотується нардеп з "Відродження" Дмитро Святаш. Цього разу він представлятиме партію "Опозиційна платформа - За життя".

Також з чинним нардепом стикнуться виборці і на 172-му окрузі у Харкові. Тут свою кандидатуру пропонує Володимир Мисик з групи "Відродження". Нині він - самовисуванець.

І ще два харківських округи мають чинних нардепів. Це 173-й, тут висувається позафракційний Анатолій Денисенко, та 174-й - за цим округом, як і на минулих виборів, йде до Ради відомий харківський мільйонер Олександр Фельдман. Він є депутатом і попередніх скликань - 4-го, 5-го та 6- го. Обирався за партійними списками Блоку Юлії Тимошенко, згодом був членом Партії регіонів.

Наступні чотири округи на Харківщині "атакували" кандидати, обрані на цих самих округах 2014 року як самовисуванці, наразі балотуються від партії "Опозиційний блок". Зокрема, на 175-му балотується Володимир Кацуба (входить до групи "Відродження"), на 176-му - Дмитро Шенцев (у фракції "Опоблок"), на 177-му - Віктор Остапчук ("Відродження"), на 178-му - Дмитро Добкін (фракція "Опоблок").

На ще двух округах - No179 та No180 - самовисуваються Анатолій Гіршфельд (Воля народу") та Олександр Біловол ("Відродження").

Більшість з зазначених кандидатів в нардепи на Харківщині голосували за "диктаторські" закони 16 січня 2014 року. Херсонська область (округи NoNo182-186)

НА 182-му окрузі у Херсоні самовисувається обраний тут 2014 року від БПП Олександр Співаковський, на 183-му - обраний від "Батьківщини" Юрій Одарченко.

Інші три округи Херсонщини знову спробують підкорювати обрані від БПП народні депутати: округ No184 - Іван Вінник, округ No185 - Сергій Хлань, округ No186 - Федір Негой. Всі вони нині - самовисуванці. Хмельницька область (округи NoNo187-193)

У Хмельницькому на 187 окрузі минулого разу здобув перемогу колишній мер міста, кандидат від БПП Сергій Мельник. Він балотується тут знову на цих виборах, але вже як самовисуванець.

На 188-му окрузі балотується Сергій Лабазюк (нардеп у "Волі народу"), а на 189-му - Андрій Шинькович, він після отримання мандату увійшов до складу фракції БПП.

На 190-му окрузі балотується співзасновник "Першої приватної броварні" Роман Мацола. На цьому окрузі 2014 року він переміг як кандидат від БПП, нині - самовисувається.

На окрузі No191 минулого разу переміг самовисуванець Віктор Бондар, пізніше він став співголовою депутатської групи "Партія "Відродження". У червні Бондар оголосив про вихід та припинення повноважень як співголови групи через об'єднання політсили з "Опозиційним блоком". Балотується як самовисуванець і цього разу.

На 192-му окрузі до Ради йде позафракційний нардеп, власник мережі "Епіцентр" Олександр Герега.

На 193-му окрузі балотується нардеп Володимир Мельниченко, на минулих виборах він здобув тут перемогу як самовисуванець, пізніше увійшов до складу фракції БПП. Черкаська область (округи NoNo194-200)

На 196-му окрузі до парламенту йде Геннадій Бобов - нардеп у "Відродженні", на 197-му позафракційний Владислав Голуб. Він був обраний за цим округом як кандидат від БПП. В бюлетені також буде його повний тезка.

На 198-му окрузі до парламенту йде Сергій Рудик, він знову балотується як самовисуванець, втім, після отримання мандату в парламенті минулого скликання увійшов до БПП.

На окрузі No199 балотуються два нардепи: позафракційні Світлана Залищук та Валентин Ничипоренко. Обоє - самовисуванці. Нечипоренко на минулих виборах обрали за цим округом виборці, Залищук потрапила до парламенту за партійними списками БПП. У лютому цього року депутатка подала заяву на вихід з фракції, а згодом на президентскьих виборах підтримала кандидатуру лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

На 200-му окрузі балотується нардеп з трьох скликань Антон Яценко. 2007 року він пройшов до Ради за партійними списками БЮТ, 2012-го - на цьому окрузі балотувався від Партії регіонів, 2014-го - як самовисуванець. Чернівецька область (округи NoNo201-204)

НА 201-му окрузі за мандат змагатимуться одразу два депутати: переможець минулоих виборів Микола Федорук (висувався "Народним фронтом") та Оксана Продан, депутатка за партійними списками БПП (No15). Наразі обидва самовисуваються.

202-й та 203-й округи отримали нардепів Івана Рибака та Григорія Тіміша від БПП, на цих виборах вони самовисуваються.

На 204-му окрузі балотується як самовисуванець голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак. Чернігівська область (округи NoNo205-210)

На Чернігівщині на 206-му окрузі балотується відомий київський забудовник Максим Микитась. Він був дообраний тут на довиборах 2016 року, згодом увійшов до групи "Воля народу". Наразі зареєстрований як самовисуванець.

На 207-му окрузі за мандат змагатиметься нардеп з фракції БПП Анатолій Євлахов та двоє його двійників.

На 208-му окрузі балотується Валерій Давиденко (фракція БПП), на 209-му - Олександр Кодола (фракція "Народний фронті"), на 2010-му - Олег Дмитренко (БПП). Всі троє - самовисуванці. Київ (округи NoNo211-222)

На виборах 2014 року на 212-му окрузі переміг нардеп від "Народного фронту" Віталій Сташук. Він пошукає щастя ще раз на цьому окрузі, але вже як самовисуванець.

Знову на 213-му окрузі балотується позафракційний нардеп Борислав Береза, знову як самовисуванець.

Останні п'ять років 214-й округ представляв позафракційний депутат Віктор Чумак. Він балотується за цим округом і на цих виборах від руху "Хвиля". Чумак обирався нардепом і на позачерговому скликанні від партії "УДАР". Проти нього були введені економічні санкції з боку РФ.

Від "Свободи", як і 2014 року, на 215-му окрузі балотується позафракційний нардеп Андрій Іллєнко.

На окрузі No216 знову балотується самовисуванець Олександр Супруненко. Після перемоги на минулих виборах він увійшов до складу "Волі народу".

2014 року на 219-му окрузі перемогу здобув кандидат від БПП Олександр Третьяков. Наразі за цим округом він самовисувається.

На 220-му окрузі свою кандидатуру висунув нардеп, журналіст Сергій Лещенко. 2014 року обраний до парламенту від фракції БПП. Він, як і його колега Залищук, вийшов нещодавно з БПП. Під час передвиборчої президентської кампанії відкрито демонстрував прихильність до Володимира Зеленського.

У 221-му окрузі балотується нардеп з "Народного фронту" Леонід Ємець, цього раз він балотується від "Голосу".

У 222-му окрузі до парламенту йде як нардеп, що перебуває у складі фракції БПП, Дмитро Андрієвський, а на 223-му окрузі - Юрій Левченко. Він балотується від "Свободи". До перемоги на цьому окрузі на виборах 2014 року, у травні Левченко пройшов депутатом у Київраду. 6 жовтня 2017 року в сесійній залі Юрій Левченко підпалив димову шашку біля трибуни Верховної Ради з метою зірвати голосування за президентський законопроект No 7164 "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей".