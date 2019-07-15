Прохідний бар'єр у 5% на дострокових виборах до Верховної Ради долають п'ять партій

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова яке проводили з 5 по 11 липня 2019 року.

За партію "Слуга народу" готові віддати голос 41,5% виборців, які мають намір голосувати і вже визначився з вибором. Партію "Опозиційна платформа - За життя" готові підтримати 12,5%, партію "Голос" - 8,8%. За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 8,3% виборців, за "Батьківщину" - 7%.

З урахуванням статистичної похибки шанси пройти в парламент мають ще дві політсили "Сила і честь" (4,6% голосів) та "Опозиційний блок" (3,8%).

У межах дослідження опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.