Проходной 5% барьер на выборах в Верховную Раду уверенно преодолевают 5 политических сил-опрос

Согласно презентованным в понедельник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" результатам проведенного с 26 июля по 17 августа 2018 года компанией Seetarget социсследования, наибольшую электоральную поддержку имеет партия ВО "Батькивщина", которую готовы поддержать 18,6% респондентов из тех, кто намерен участвовать в голосовании и определились со своим выбором (или 14,8% среди тех, кто планирует голосовать).

Второе место занимает партия "Гражданская позиция" с электоральной поддержкой 12,2% (9,5% среди тех, кто планирует голосовать). На третьем месте – партия "Оппозиционный блок", за которую готовы отдать свои голоса 11,2% (8,8% соответственно) респондентов.

Партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" готовы подержать 10,7% опрошенных, заявивших о намерении участвовать в голосовании и определившихся с предпочтениями (8,3% среди тех, кто планирует голосовать), Радикальная партию - 9,9% (7,7%), партия "За життя" – 8,4% (6,5%).

Высокий шанс на преодоление 5% проходного барьера (с учетом погрешности выборки) также имеет партия "Самопомич", которую готовы поддержать 5,9% респондентов из тех, кто намерен участвовать в голосовании и определились со своим выбором (или 4,7% среди тех, кто планирует принять участие в голосовании).

При этом партия "Народный фронт", чья одноименная фракция в нынешнем созыве парламента насчитывает 81 мандат, имеет поддержку 1,3% респондентов из тех, кто намерен участвовать в голосовании и определились со своим выбором (1,1% среди тех, кто планирует голосовать).

Вместе с тем, 23,7% от всех опрошенных в ходе социсследования затруднились с ответом (19,4% среди тех, кто планирует принять участие в голосовании). Также 5,2% респондентов заявили, что вообще не голосовали бы.

Наибольший антирейтинг среди партий имеет "БПП "Солидарность" – 47,3%, за ней следует "Народный фронт" – 27,3%, "Батькивщина" – 23,4%, Радикальная партия – 22,4%, "Свобода" и "Оппозиционный блок" – по 17,4%, "Рух новых сил"– 16,2% и "За життя" – 13%.