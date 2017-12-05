Прокуратура будет просить для Саакашвили домашний арест

Прокуратура в суде будет просить для оппозиционного политика Михаила Саакашвили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, а для его соратника Севериона Дангадзе - безальтернативный арест. Об этом сегодня на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко напомнил, что сегодня в семь утра начались "санкционированные судом действия СБУ" для задержания Саакашвили и доставки его в помещения СБУ для первых следственных действий и вручения подозрений.

"При этом Саакашвили пытался избежать задержания, через мансарду выскочил на крышу дома и долго кричал Киеву вставать. После того как Киев таки не встал, в ходе переговоров угрожал броситься с крыши", - рассказал Луценко.

После возвращения в квартиру, по словам генпрокурора, Саакашвили в присутствии его адвоката было вручено постановление о задержании, его проводили в специальный автомобиль СБУ, который "все еще двигается в сторону СБУ".

Луценко напомнил, что Курченко официально подозревается в Украине в том, что возглавлял ОПГ, убытки от деятельности которой составляют более 14 млрд грн. "Общение с ним, обсуждение общих интересов является не чем иным, как действиями, которые подпадают... под статью 256, которая и будет сегодня предъявлена Саакашвили", - сказал он. Статья 256 УК - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. "Именно эта статья будет сегодня, после проведения неотложных следственных действий, официально вручена Михаилу Саакашвили", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что завтра состоятся суды, "на которых мы будем ходатайствовать о безальтернативном аресте Севериона Дангадзе", который подозревается по статьям 256 и 110 УК (госизмена).

"Господину Саакашвили будет предъявлена статья 256... санкция которой позволяет нам - и мы намерены об этом ходатайствовать в суде - о круглосуточном домашнем аресте с браслетом электронного слежения", - сообщил Луценко.

Утром 5 декабря 2017 года соратник экс-губернатора Одесской области Давид Сакварелидзе сообщил, что в квартире Саакашвили по улице Костельной в Киеве проводится обыск. Сам лидер партии Рух новых сил при этом забрался на крышу дома и якобы обещал спрыгнуть, если его попытаются задержать. Позднее сотрудники СБУ все же увели его с крыши (видео), вывели из дома, усадили в авто, которое до сих пор не может выехать из-за блокирования протестующими, в том числе депутатами. Все это сопровождалось потасовками протестующих с силовиками.