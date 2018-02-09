Прокуратура будет просить суд избирать меру пресечения Шепелеву в закрытом режиме

Главная военная прокуратура просит Печерский районный суд Киева, чтобы рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву проходило в закрытом режиме.

Об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко во время перерыва судебного заседания, когда суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения отвода прокурорам.

Кравченко заявил, что будет просить суд перейти к закрытому рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Шепелеву, поскольку во время его представления речь будет идти "о соучастниках преступления", которое инкриминируется задержанному.

Он отметил, что ходатайство касается дела о хищении госимущества и его легализации, служебном подлоге, установлении фактов государственной измены, сотрудничестве с российской ФСБ, а также заказе и незаконном угоне автомобилей.

По словам Кравченко, в Оболонском районном суде Киева в отношении Шепелева рассматривается дело о заказном убийстве банкира. Также он сообщил, что, учитывая наличие признаков телесных повреждений у Шепелева после его задержания, по заявлению экс-депутата открыто производство о нанесении ему правоохранителями телесных повреждений.

Бывшего народного депутата подозревают в совершении организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебном подлоге.

27 декабря 2012 года Шепелев был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 был задержан в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставлен в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в тот же день его повторно объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне. Об этом сообщает УНИАН.