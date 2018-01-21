Прокуратура Грузии передала Украине материалы для экстрадиции Саакашвили

В Грузии заявляют, что отправили в Украину все необходимые для экстрадиции Михаила Саакашвили материалы и ждут окончательный ответ Киева

В Главной прокуратуре Грузии заявляют, что отправили украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии, лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили материалы и ждут окончательный ответ Киева. Об этом сообщила прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили в эфире грузинской телекомпании «Имеди», сообщает «Интерфакс-Украина».

«У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции», — отметила Сонгулашвили.

Она добавила, что прокуратура отправила Украине все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия соответствующего решения.

Ранее сообщалось, что в Грузии Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы.

Адвокат экс-президента Грузии заявил, что Украина не имеет правовых оснований для экстрадиции Саакашвили на родину, где его заочно приговорили к трем годам лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями.

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