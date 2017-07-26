Прокуратура Грузии предоставила факты, которые Саакашвили умышленно скрыл - Геращенко

Народный депутат, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что Саакашвили действительно лишён статуса гражданина Украины.

"Это сделано в строгом соответствии с Законом на основании ст. 21 ЗУ "О гражданстве". Недавно, Генеральная прокуратура Грузии, передала Украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Михеилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михеил Саакашвили умышлено скрыл", - сообщил Геращенко в Facebook.

По его словам, решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство Украине предоставило заведомо не правдивые данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии.

"Я считал и считаю ошибкой предоставление статуса гражданина Украины Михеилу Саакашвили. Думаю, что Михаил этот статус не очень то и ценил. Скорее использовал Украину как запасной аэродром в надежде вернуться в Грузию... Теперь у Михеила Саакашвили есть шанс попробовать реализовать себя в Нидерландах или в США", - добавил депутат.

Саакашвили получил гражданство Украины по указу президента Украины Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день Саакашвили был назначен главой Одесской облгосадминистрации.

7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Президент принял отставку Саакашвили 9 ноября.

В июле 2017 года Министерство юстиции Украины провело регистрацию изменения названия политической силы "Рух новых сил" на "Рух новых сил Михеила Саакашвили".