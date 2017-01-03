Прокуратура изъяла у Пашинского пистолет и патроны

Прокуратура изъяла пистолет у народного депутата Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт"), из которого он стрелял 31 декабря в Киевской области.

Об этом во время брифинга сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передают Українські новини.

Он отметил, что депутат использовал пистолет австрийской марки Glock.

"Изъято оружие, изъяты патроны", - сообщил прокурор. Кроме того, изъята разрешительная документация на оружие.

Также Чибисов сообщил, что пока речь идет о предварительной квалификации дела, передает 112 Украина.

"Это предварительная квалификация, она была определена органом, который начал расследовать это дело. Мы устанавливаем все обстоятельства. По результатам конкретного четкого определения действия каждого из лиц, мы сможем точно сказать, какие имеются признаки состава преступлений", - заявил Чибисов.

Как известно, 31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинского проcтрелил ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.

В ходе конфликта депутат выстрелил Химикусу в бедро из пистолета, но получил удар бутылкой по голове.

Депутат заявляет, что нападавшей стороной был Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

Уголовное производство по факту применения Пашинским огнестрельного оружия расследует прокуратура Киевской области.