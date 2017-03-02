Прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении министра энергетики Насалика

Прокуратура открыла уголовное производство в отношении Насалика.
Производство открыто на основании решения Печерського суда
Столичная прокуратура открыла уголовное производство в отношении главы Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на ведомство сообщила народный депутат Виктория Войцицкая.
"Прокуратура Киева сообщила мне об открытии уголовного производства в отношении министра энергетики по факту возможного уголовного правонарушения по ч.1 ст.351 УК (препятствование деятельности народного депутата)", - написала она.
По словам Войцицкой, речь идет об игнорировании министерством депутатского запроса, касающегося предоставления документации по результатам конкурса на добычу газа на Юзовском месторождении.
Ранее Насалик заявил, что распоряжение правительства о введении чрезвычайного положения в энергетике будет действовать в течение месяца, однако оно может быть продлено на месяц.
Также он заявлял, что альтернативой поставкам угля с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей является либо начало импорта угля из России, либо запуск газомазутных блоков теплоэлектростанций. По материалам: ZN.UA