Прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении министра энергетики Насалика

Прокуратура открыла уголовное производство в отношении Насалика.

Производство открыто на основании решения Печерського суда

Столичная прокуратура открыла уголовное производство в отношении главы Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на ведомство сообщила народный депутат Виктория Войцицкая.

"Прокуратура Киева сообщила мне об открытии уголовного производства в отношении министра энергетики по факту возможного уголовного правонарушения по ч.1 ст.351 УК (препятствование деятельности народного депутата)", - написала она.

По словам Войцицкой, речь идет об игнорировании министерством депутатского запроса, касающегося предоставления документации по результатам конкурса на добычу газа на Юзовском месторождении.

Ранее Насалик заявил, что распоряжение правительства о введении чрезвычайного положения в энергетике будет действовать в течение месяца, однако оно может быть продлено на месяц.

Также он заявлял, что альтернативой поставкам угля с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей является либо начало импорта угля из России, либо запуск газомазутных блоков теплоэлектростанций. По материалам: ZN.UA