Прокуратура Киева вручила Довгому подозрение

Прокуратура Киева вручила подозрение народному депутату Олесю Довгому. Об этом LIGA.net сегодня сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец.

"Подтверждаю информацию. Прокурор Киева Роман Говдя по поручению генерального прокурора Юрия Луценко в пятницу, 22 сентября, вручил уведомление о подозрении народному депутату Олесю Довгому", - отметила Максимец.

По ее словам, Довгий подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением во время исполнения им полномочий секретаря Киевского городского совета.

В результате его действий были незаконно переданы в собственность жилищному кооперативу десять земельных участков природно-заповедного фонда - заказника местного значения Остров Жуков общей площадью 44,25 га, чем был нанесен ущерб на общую сумму 81,7 млн. грн.

22 сентября сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко подписал подозрение Довгому.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Довгого. Прокуратура намерена объявить Довгому подозрение в превышении служебных полномочий.