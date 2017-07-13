Прокуратура не имела права задерживать Добкина в Раде - Луценко

Сотрудники прокуратуры не имели права задерживать лишенного неприкосновенности народного депутата Михаила Добкина без решения суда. Поэтому он не был арестован в зале Верховной Рады.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Украинская правда.

При этом, по словам генпрокурора, Добкина имели право задержать представители НАБУ и САП.

Луценко отметил, что Генпрокуратура обратится в суд для избрания меры пресечения Добкину в пятницу, 14 июля. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в четверг, 13 июля, Верховная Рада на своем вечернем заседании дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Оппоблока Михаила Добкина. За снятие с него неприкосновенности проголосовали 288 депутатов из 339 присутствующих, этого оказалось достаточно и таким образом Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности этого нардепа.

29 июня генпрокурор Луценко внес представление в Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина. В ГПУ в действиях напдепа увидели признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребление служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.