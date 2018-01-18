Прокуратура объявила в розыск семерых экс-депутатов Верховной Рады Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым объявила в розыск семерых бывших депутатов Верховной Рады полуострова.

По данным правоохранителей, все разыскиваемые лица способствовали Российской Федерации и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Результатом предоставления такой помощи стало вхождение территории Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации и дальнейшая оккупация полуострова", - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

В прокуратуре также рассказали о том, что сейчас готовят ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с последующим приводом для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, СБУ обнаружила в Киеве бывшего "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского и провела обыск по месту его жительства.

Михальчевский занимал должность "министра" с марта по июнь 2014 года. Позже оккупационная "власть" обвинила его в коррупции, после чего он ушел в отставку "по собственному желанию".

Херсонский суд избрал Петру Михальчевскому меру пресечения в виде ареста сроком на один месяц. Его подозревают в государственной измене.