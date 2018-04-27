Прокуратура открыла производство из-за возможной подделки постановления суда по делу Амосовой

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту возможного подлога постановления суда по делу Екатерины Амосовой, которая добивается восстановления в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Об этом в четверг сообщает Министерство здравоохранения.

ВидеоМинздрав уволил Екатерину Амосову с должности во время своей пресс- конференции

Приказ о снятии с должности ректора столичного медуниверситета Екатерина Амосова получила прямо во время своей пресс-конференции. В Министерстве здравоохранения еще в пятницу решили уволить чиновника, поскольку ее работу неудовлетворительной определила комиссия ведомства. Сам конфликт между руководителем медицинского университета и Минздрава длится минимум месяц.

10 марта в ряде СМИ появилась информация о повторном возобновлении Екатерины Амосовой на должности ректора и запрете проводить проверку университета. МОЗ подало апелляцию на это решение суда, хотя постановление официально не поступало в ведомство. Суд рассмотрел жалобу и установил, что постановление судом не выносилось.

"То есть суд не восстанавливал Екатерину Амосову на должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им. Богомольца", - говорится в заявлении МОЗ.

В связи с этим Министерство обратилось к правоохранителям с заявлением о возможной подделке постановления Окружного административного суда Киева в деле Амосовой. Прокуратура открыла уголовное производство, расследование осуществляет следственное управление полиция Киева.

В Минздраве напомнили, что 30 марта комиссия ведомства признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой. Впоследствии она была уволена с должности ректора за невыполнение условий контракта.

Накануне в университете заявили, что суд восстановил Амосову на должности ректора и обнародовали соответствующее постановление суда. В решении суда от 23 апреля якобы речь идет о признании незаконным увольнение Амосовой, отмене соответствующего приказа и восстановлении ее в должности.

Напомним, 20 февраля одновременно во всех медицинских учреждениях Украины началось обязательное тестирование будущих врачей-стоматологов. Студенты НМУ им. Богомольца сдать экзамен не смогли. Руководство вуза пояснило, что представители Центра тестирования при Министерстве здравоохранения не явились на экзамен. За срыв лицензионного экзамена МИНЗДРАВ временно отстранило от исполнения обязанностей ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову, а также создало комиссию, которая должна изучить ситуацию, что сложилась.

В ответ на это студенты и трудовой коллектив медуниверситета объявили бессрочную забастовку, а Минздрав призвал не поддаваться на провокации и не срывать учебный процесс.

После этого отстраненного ректора Амосову суд восстановил в должности, обучение разблокировали. А Минздрав подал апелляцию через восстановлении на должности ректора Богомольца. А уже 6 марта Минздрав повторно отстранило Амосову.