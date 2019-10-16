Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко, - адвокат

Прокуратура Панамы закрыла уголовное дело по иску бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова из-за недостаточного количество оснований для привлечения к ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сказал на пресс-конференции в агентстве адвокат Порошенко Илья Новиков.

"3 октября этого года Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению господина Андрея Портнова против Порошенко. В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем", - отметил он.

По словам адвоката, прокуратура Панамы действительно осуществляла расследование.

"Были проверены данные, которые предоставил Портнов, и двух месяцев было достаточно для того, чтобы прокурор разобрался со смыслом этого дела и принял решение о закрытии дела", - добавил Новиков.

Ранее Андрей Портнов заявил, что в отношении предыдущего президента Украины Петра Порошенко 13 уголовных производств, однако прокуратура бездействует в отношении двух-трех главных из них.

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