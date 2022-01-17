Прокуратура просить для Порошенка арешт на 2 місяці з альтернативою застави 1 млрд гривень

Прокурори просять запобіжний захід для колишнього президента Петра Порошенка, підозрюваного в державній зраді, у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень.

Про це свідчить трансляція подій під судом, повідомляють Українські Новини.

"Утримання під вартою строком на 2 місяці в межах строку наступного засідання", - зачитав прокурор.

Також він зазначив, що Порошенко має можливість внести заставу у 1 млрд гривень. Крім того, прокурори пропонують вилучити на час утримання під вартою закордонний паспорт Порошенка.

У понеділок, 17 січня, п'ятий президент України Петро Порошенко прибув в аеропорт "Жуляни" в Києві.

Після цього Порошенко, якого Державне бюро розслідувань підозрює у державній зраді, вирушив до суду.

Раніше повідомлялося про те, що запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку розгляне суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов, якого Порошенко призначив указом, будучи президентом у 2017 році.

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України підозрюють Порошенка в державній зраді через його сприяння постачанню вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей для українських державних підприємств.

