Прокуратура просить суд взяти Богатирьову під варту

Прокуратура Києва внесла до Печерського райсуду столиці клопотання щодо вирішення питання про застосування до колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, затриманої в Києві 27 серпня, раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"На виконання рішення суду прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування відносно екс-очільниці МОЗ України, затриманої 27.08.2019 в аеропорту "Жуляни", раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що у травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України про обрання Богатирьовій, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні відповідне клопотання прокурор вніс до Печерського райсуду Києва. Час засідання буде визначено у ході автоматичного розподілу справ у суді.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня прикордонники в аеропорту "Київ" ("Жуляни") затримали Богатирьову.

У жовтні 2014 року Богатирьову оголосили в розшук в Україні за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання.

Із січня 2015 року екс-міністр перебувала у міжнародному розшуку Інтерполу.

Печерський райсуд Києва заочно обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляду арешту.

У вересні 2016 року директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко повідомив, що Інтерпол відмовився від розшуку Богатирьової, "оскільки вони начебто вбачають у переслідуванні політику".

За даними Генпрокуратури, стосовно Богатирьової застосовується процедура заочного засудження.