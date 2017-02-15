Прокуратура провела обыск в Волынском облсовете из-за янтаря

Преставителями Генеральной прокуратуры Украины провели обыск в коммунальном предприятии Волынского облсовета "Волиньприродресурс", созданном в прошлом году для упорядочения ситуации с добычей янтаря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Волынского областного совета Игорь Палица.

"Сегодня в Волынский облсовет с обысками пришла Генпрокуратура! Согласно решения знаменитого Печерского суда следователи пришли забрать всю документацию, связанную с лицензией "Волиньприродресурсу" на добычу янтаря", - говорится в сообщении.

По мнению Палицы, обыск был инициирован лицами, заинтересованных в сохранении незаконной добычи. Он считает, что при условии нормальной работы "Волыньприродресурса" до конца года областной бюджет пополнится средствами от разработки янтарных залежей в размере "минимум миллиард гривень". Также председатель облсовета выразил надежду, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "не в курсе того, что происходит, и обязательно разберется в законности действий его подчиненных".

По его словам, "Волыньприродресурс" является первым коммунальным предприятием, которое принадлежит громаде области и получило вполне законно и официально спецразрешение на добычу янтаря. Люди "поверили, что смогут самостоятельно, за счет дополнительных поступлений в местные бюджеты, решать рождены десятилетиями проблемы - начать строить школы, садики, дороги, инфраструктуру и создавать новые рабочие места", - подчеркнул Палица.

Коммунальное предприятие "Волыньприродресурс" было создано весной 2016 года для урегулирования вопросов пользования недрами. В начале февраля 2017 г., отчитываясь о работе облсовета за прошлый год, Палица заявил, что КП получило от Государственной службы геологии и недр Украины специальные разрешения на георазведку и добычу янтаря и торфа на 20 лет. Как следует из копии постановления об обыске, которую обнародовал председатель Волынского облсовета, должностных лиц Госгеонедр подозревают в незаконной выдаче этих разрешений.