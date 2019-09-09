Прокуратура сообщила о подозрении организаторке "выборов" в оккупированном Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении лицу, организовавшему "референдум" в 2014 году и вчерашние "выборы" на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так называемые выборы, которые вчера незаконно состоялись на территории временно оккупированного полуострова и нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире. В настоящее время организатору и его заместителю сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт в отношении председателя "Избирательной комиссии Республики Крым" будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Как отмечается, проведение незаконных выборов обеспечивала в том числе гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно созданной "Избирательной комиссии Республики Крым", где принимала участие в подготовке и проведении незаконного "референдума", осознавая незаконность оккупации полуострова и попытки страны-агрессора ее легитимизировать за счет таких выборов. Читайте также: Грузия также не признала "выборы" в оккупированном Крыму

9 сентября прокуратурой АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым этому лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также совершение действий, направленных на захват государственной власти.

Как сообщалось, 8 сентября на территории временно оккупированного полуострова были незаконно проведены выборы депутатов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" и "местные советы".