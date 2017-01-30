Прокуратура Украины: Россия отказалась вручить письменное подозрение Януковичу

В Военной прокуратуре Украины сообщили, что российская сторона отказалась вручить письменное подозрение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

"Отказали нам в выполнении международного запроса о вручении письменного подозрения Януковичу. Генпрокуратура России направила письмо, что она не будет выполнять этот наш запрос", - сказал прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

При этом он отметил, что прокуратура выполнила все требования законодательства о вручении подозрения: их направили на все известные адреса места жительства Януковича, письменные сообщения переданы защитникам, отправлены сообщения о подозрении на все адреса адвокатов экс- президента.

В то же время адвокат Януковича Виталий Сердюк со ссылкой на российскую прокуратуру заявил, что запрос о вручении подозрения Януковичу находится на стадии выполнения.

Российская сторона пока не комментировала это заявление украинской прокуратуры.

27 января Генеральная прокуратура сообщила, что вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на 15:00 30 января для открытия материалов уголовного производства. Генпрокурор Юрий Луценко подписал сообщение об изменении подозрения Януковичу, теперь экс-президента подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.

20 января Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование Януковича.

В конце ноября 2016 Янукович как свидетель давал показания в формате видеосвязи по делу о пяти бойцах расформированного спецподразделения "Беркут". Тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил текст подозрения.

Впоследствии в ГПУ уточнили, что Виктор Янукович официально подозревается в государственной измене от 28 ноября прошлого года. Защита Януковича заявляет, что 28 ноября подозрение была объявлена с нарушением законодательства.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, превышение им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года. Ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России.