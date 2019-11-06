Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова

Следующее заседание Высшего антикоррупционного суда Украины по делу мэра Одессы Геннадия Труханова назначено на 22 ноября. Его обвиняют в декларировании недостоверной информации.

В Высшем антикоррупционном суде Украины 6 ноября состоялось очередное судебное заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщила пресс- служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Труханова обвиняют в декларировании недостоверной информации - в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

"На заседании прокурор объявил обвинительный акт. После этого сторона обвинения и сторона защиты выступили со вступительными речами. Кроме того, коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу", - сказано в сообщении.

Следующее заседание суда назначено на 10.00 22 ноября.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, Труханов в 2015- 2016 годах не задекларировал имущество бывшей жены, с которой вместе проживал, на общую сумму более 51 млн грн.

11 марта 2019 года мэру Одессы сообщили о подозрении. 13 июня 2019 года НАБУ завершило расследование, Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставила Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов производства. В октябре дело передали в Высший антикоррупционный суд.

Труханова и других чиновников Одесского горсовета также обвиняли в нанесении ущерба городскому бюджету при покупке здания завода "Краян" у частной структуры в сентябре 2016 года. Вначале сумму ущерба оценивали в 185 млн грн, но потом уменьшили ее до 92,7 млн грн. Малиновский райсуд Одессы 9 июля завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц - Труханов и остальные подозреваемые признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан. 31 июля САП подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор.