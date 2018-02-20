Прокурор не указал в декларации имущества на 1,7 млн грн - НАПК

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции обнаружили, что киевский прокурор не указал в своей декларации имущества на общую сумму более 1,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Осуществив полную проверку декларации прокурора Киевской местной прокуратуры № 2 Чуйкова Вадима Сергеевича, Национальное агентство установило, что прокурор не указал в декларации два земельных участка в городе Киеве и автомобиль Mercedess-Benz ML 350, которые на конец отчетного периода принадлежали ему на праве частной собственности. Также прокурор задекларировал доход в сумме 910 тыс грн, законность оснований приобретения которого не подтверждается доказательствами. Таким образом, по результатам полной проверки декларации было установлено отражение в ней недостоверных сведений на общую сумму более 1 млн 700 тыс грн, а также обнаружены признаки незаконного обогащения", - говорится в сообщении.

Выводы НАПК были отправлены в Генеральную прокуратуру. Чиновник подозревается в том, что нарушил статьи 366-1 и 368-2 УК Украины.

Также за несвоевременное представление деклараций составлены протоколы об административных правонарушениях против заместителя начальника Управления Государственной казначейской службы в Баштанском районе Николаевской области Зиньковской Ольги Николаевны и начальника Управления Укртрансбезопасности в Луганской области Галугана Владимира Витальевича.

Ольга Зиньковская несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2015 год, а Владимир Галуган - декларацию перед увольнением. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена частью первой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.