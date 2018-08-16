Прокурор просит для Януковича 15 лет лишения свободы

В ходе заседания суда адвокаты Януковича вызвали полицию, заявляя о нарушении прав на защиту

Сторона обвинения по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева просит признать Януковича виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы. Об этом в ходе зачитывания речи заявил прокурор Максим Крым, передает корреспондент РБК-Украина.

Прокурор по делу Руслан Кравченко зачитывал речь в течение 30 минут. Все это время адвокат Януковича Виталий Сердюк перекрикивал прокурора и заявлял ходатайства.

"Просим признать Януковича Виктора Федоровича виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы", - сказал прокурор Крым.

В ходе заседания адвокаты вызвали полицию, заявляя о нарушении прав на защиту.

Кроме того, адвокаты блокировали доступ в зал судебных заседаний бесплатному адвокату, назначенному Оболонским судом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что адвокаты Януковича препятствуют государственному защитнику попасть в зал Оболонского районного суда города Киева.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, ранее Янукович подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко.

