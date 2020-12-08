Прокурор відповів адвокату Януковича на прохання бути присутнім на суді через відеозв'язок

Адвокат експрезидента Віктора Януковича раніше повідомив, що його підзахисний звернувся до суду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі шляхом відеоконференції.
У відповідь прокурор зазначив, що клопотання адвокатів Януковича щодо його присутності через відеозв'язок не відповідає Кримінально-процесуальному кодексу.
Про це повідомив прокурор Олексій Донський, який представляє інтереси обвинувачення у даній справі, кореспонденту УНІАН.
Він зазначив, що у разі, якщо адвокати президента-втікача Віктора Януковича хочуть, щоб запобіжний захід для нього розглядали за його присутності, то він має особисто з'явитися в суд.
Прокурор підкреслив, що процедура, за якою Печерський районний суд Києва розглядатиме завтра, 9 грудня, клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу, не передбачає його участі у судовому засіданні через відеоконференцзв'язок.
"Тобто клопотання адвокатів Януковича щодо його присутності через відеоконференцзв'язок не відповідає Кримінально-процесуальному кодексу, оскільки мова йде про обрання запобіжного заходу для нього заочно, що передбачено частиною 6 ст. 193 КПК", - сказав Донський.
Водночас він додав, що Янукович може взяти участь у цьому засіданні, лише якщо особисто з'явиться завтра до Печерського райсуду Києва.
"Якщо особа з'явилася в суд, то тоді клопотання розглядається за іншою процедурою", - сказав Донський.
За його словами, Янукович не є учасником такої процедури.
"Адвокати Януковича можуть лише заявити, що немає підстав для розгляду клопотання про запобіжний захід, а не вимагати участь Януковича через відеоконференцзв'язок, оскільки він не учасник цієї процедури взагалі", - зазначив Донський.
І додав, що вони все ж таки можуть це змінити.
"Нехай вони приводять в суд Януковича і тоді буде розгляд за його участі", - підсумував він.
Нагадаємо. Сьогодні, 8 грудня, адвокати, які представляють інтереси колишнього президента-втікача Віктора Януковича в суді, заявили, що він хоче брати участь у суді з обрання йому запобіжного заходу у справі про масові розстріли людей на Майдані в 2014 році.
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