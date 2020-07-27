Прокурором Києва став люстрований і відновлений на посаді через суд Олег Кіпер

У столичній прокуратурі відсьогодні, 27 липня, новий керівник.

Прокурором Києва став Олег Кіпер.

Про це повідомила журналістка видання "Резонанс" Олена Мельник на сторінці в соцмережі Facebook.

Мельник зазначила, що після Революції Гідності Кіпер потрапив під люстрацію, проте торік Окружний адміністративний суд повернув його на посаду старшого прокурора Головного управління нагляду Генпрокуратури.

"Сьогодні столичній прокуратурі був представлений новий керівник.

Ним став Олег Кіпер", - написала журналістка.

ЗМІ повідомляють, що Олег Кіпер за часів президентства Віктора Януковича працював заступником начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Після Революції Гідності Олег Кіпер був люстрований.

Останнім часом він працював позаштатним помічником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Сергій Юлдашев також свого часу був звільнений з органів прокуратури за законом "Про очищення влади" 23 березня 2015 року.

Сергій Юлдашев був відновлений на посаді наказом Генерального прокурора відповідно до рішення суду.

Відзначимо, що на офіційному сайті столичної прокуратури немає ніякої інформації про призначення Олега Кіпера прокурором Києва і про те, яка подальша доля виконувача обов'язків прокурора Києва Сергія Юлдашева.

У розділі "Про прокуратуру" сторінка "Прокурор міста Києва" взагалі не містить ніякої інформації.