Прокуроры попросят для Омеляна залог в размере 5 млн грн

По словам источника "Украинской правды" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины, в САП не видят оснований для задержания министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Прокуроры попросят суд избрать меру пресечения для министра инфраструктуры Владимира Омеляна в виде залога в размере 5 млн грн, сообщили "Українським новинам" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"5 млн залога будем просить", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что САП будет ходатайствовать только об избрании Омеляну залога, без ареста. Собеседник не уточнил, когда состоится суд по избранию министру меры пресечения.

Источник "Украинской правды" в САП подтвердил информацию о залоге в 5 млн грн.

"Мы не видим оснований для задержания, и превращать это в шоу точно не нужно", - отметил собеседник издания.

По его словам, 5 млн грн - это сумма разницы между задекларированными доходами и расходами Омеляна.

"В этом кейсе не совсем все просто... Мы все же ожидаем от наших коллег расследований по "Укравтодору", "Укрзалізниці", а не акцентирования на громких именах", - отметил источник.

Он также проинформировал, что расследованием производства занималось восемь детективов Национального антикоррупционного бюро.

13 сентября детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании доходов (ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в период с 1 января 2006 года по 26 апреля 2018-го Омелян получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как его расходы только в период с 2008-го по апрель 2015 года составили минимум 3,45 млн грн.

Омелян связал вручение ему подозрения с началом предвыборной кампании.

НАБУ открыло производство против Омеляна в мае 2017 года. Суд предоставил следствию доступ к информации о мобильных переговорах министра инфраструктуры за период с 1 декабря 2016-го по 1 января 2017 года.

В августе 2017 года Омелян сообщал, что недоброжелатели на него давно собирают компромат.