Прокуроры пришли с обыском к главе Госрезерва Мосийчуку

Причиной расследования могут быть командировки руководителя агентства.

Прокуратура Киева утром в четверг, 4 октября, проводит обыск у главы Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука. Об этом сообщил сам руководитель агентства на своей странице в Facebook. Позже он добавил, что ему также вручают подозрение о совершении преступления.

"Прокуратура Киева вламывается в двери. Прошу прессу и генпрокурора вмешаться. Так утро началось" - написал глава ведомства утром.

Спустя некоторое время он добавил, что сотрудники прокуратуры вручают ему подозрение в совершении преступления и призвал вмешаться в ситуацию премьер- министра Владимира Гройсмана, генпрокурора Юрия Луценко, директора НАБУ Артема Сытника и общественность.

"Вручают подозрение. Адвоката и соседей не допускают. Прошу премьер- министра, генпрокурора, руководителя НАБУ и общественность вмешаться в этот правовой беспредел", - добавил Мосийчук.

Как сообщалось ранее, комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы открыла дисциплинарное производство в отношении главы Госрезерва Вадима Мосийчука. Непосредственной причиной для представления на открытие такого производства стал визит Мосийчука в Литву 23-25 мая, где тот проводил консультации и переговоры по вопросам создания Госрезерва нефти в Украине.

В представлении отмечалось, что Госрезерв 23 мая просил первого вице- премьера Степана Кубива предоставить В.Мосийчуку отпуск на эти дни, однако в связи с нарушением сроков заявление не было согласовано. Затем, 30 мая, Госрезерв пытался получить у первого вице-премьера разрешение на эту командировку, однако безрезультатно.

В документах указано, что с начала 2017 года В.Мосийчук девять раз находился в командировках, в том числе четырежды - за рубежом (в Австрии, Словакии, Сербии и Китае), и каждый раз - без разрешения первого вице- премьера.