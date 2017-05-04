Прокуроры против видеоконференции: Янукович должен сам быть на суде в Киеве

Сторона обвинения выступает против видеоконференции с участием экс- президента Украины Виктора Януковича во время сегодняшнего судебного процесса. Об этом заявил военный прокурор Руслан Кравченко в эфире Еспресо.TV.

По его словам, такой вид участия в суде невозможен, поскольку экс-гарант обвиняется в особо тяжких преступлениях и находится в розыске.

"Об участии Януковича по видеоконференции - данное решение будет решаться только судом. Но мы будем возражать относительно данного решения, потому что это нонсенс. Не предусмотрено УПК Украины относительно участия в видеоконференции обвиняемого, находящегося в розыске и скрывающегося от органов предварительного расследования и суда. Он должен присутствовать в суде в городе Киеве", - заявил Кравченко.

Отметим, сегодня, 4 мая, в Оболонском районном суде Киева начнется заочный судебный процесс над экс-президентом Украины Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене.

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу уведомление о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

20 января 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу о госизмене Януковича.

14 марта Луценко заявил, что Печерский райсуд Киева не может рассматривать обвинительный акт в государственной измене в отношении Януковича, поскольку все судьи принимали участие в рассмотрении тех или иных вопросов в рамках досудебного следствия по этому делу.

В то же время украинские прокуроры на этом процессе будут представлять не только государство Украина. Они будут выступать от имени тысяч убитых, десятков тысяч раненых, миллионов беженцев из украинского Крыма и Донбасса.

"Это не будет процессом мести, потому что мы требуем справедливости, и пусть торжествует закон", - подчеркнул Луценко.