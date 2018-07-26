Прокуроры САП вступились за Холодницкого

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в преддверии рассмотрения Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров жалобы на руководителя САП Назара Холодницкого направили открытое письмо председателю КДКП Виталию Грушковскому. Письмо, обнародованное вечером в среду, 25 июля, подписали 33 и 45 прокуроров САП.

Авторы письма выразили обеспокоенность в связи с тем, что на КДКП может оказываться давление третьими лицами с целью добиться увольнения Холодницкого.

"Фактически под упомянутое заседание отдельные лица пытаются скомпилировать весь перечень своих претензий к САП, которые накопились за время деятельности Специализированной прокуратуры, независимо от того, есть ли эти претензии предметом рассмотрения Комиссии, и использовать его как повод убедить комиссию принять решение об увольнении руководителя прокуратуры", - говорится в письме.

Подчиненные Холодницкого заверили, что все процессуальные решения принимают самостоятельно, без давления руководителя САП.

"Сегодня в принятии "неправильных решений" обвиняется Назар Холодницкий. Но завтра на его месте может оказаться другой руководитель САП, а потом - любой из нас, кто позволяет себе принимать законное, но непопулярное решение", - отметили прокуроры.

Составители обращения призвали "неравнодушных" воздержаться от влияния на КДКП и выразили уверенность, что Комиссия примет законное решение по результатам рассмотрения жалобы генпрокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника на Холодницкого.

Ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) вынесла свои рекомендации по делу руководителя САП Назара Холодницкого, в котором рекомендуется объявить ему выговор, но не увольнять, хотя Холодницкий "не обеспечил соблюдение требований к профессиональной этике и поведению прокурора, а потому в его действиях имеется состав дисциплинарного проступка".

В то же время, директор НАБУ Артем Сытник, написавший заявление главу САП, считает, что после такого проступка есть основания для увольнения Холодницкого с должности.

20 марта на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнаружили скрытые средства прослушивания. Следственные действия в отношении руководителя САП вело Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством ГПУ.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил о том, что во время прослушивания кабинета Холодницкого удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что в записях, сделанных в кабинете, не выявлено оснований для привлечения его к уголовной ответственности, но зафиксировано дисциплинарное нарушение в работе.

31 мая прокуроры еще на месяц продлили рассмотрение жалобы против Холодницкого.