Пропозиції Саакашвілі щодо судової реформи - це запрошення до дискусії - радник Зеленського

Презентація судової реформи глави виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі є широким запрошенням до дискусії про судову реформу, зазначає радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

"Щоб узгодити конкретний проєкт судової реформи з президентом, треба розуміти, як її бачить суспільство, а саме - середовище фахівців, працівників безпосередньо судової системи, громадських активістів, політиків і всіх, хто зацікавлений у сучасній, ефективній і прозорій судовій реформі. Упевнений, що цей діалог може дати свої результати", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Устенко зазначив, що реформа судової системи потрібна й цікава кожному. "І чим ширшою буде дискусія, тим більше точок зору буде враховано, більше ідей залучать до вдосконалення і зміни нинішньої системи", - вважає він.

Устенко також зазначив, що судова реформа надасть додаткового імпульсу для активізації інвестиційної діяльності в країні, що є частиною програми президента Зеленського.