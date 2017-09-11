"Прорыв" Саакашвили: реакция Госдепа

Заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринкс считает, что вопрос возможной экстрадиции бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили касается лишь двух стран - Украины и Грузии.

"Что касается бывшего президента Михаила Саакашвили и его вчерашнего вхождения в Украину, есть правовые процедуры, и мы наблюдаем за этим процессом. Обращение грузинского правительства с требованием экстрадиции Саакашвили касается лишь двух стран - Украины и Грузии", - сказала в понедельник журналистам Бринкс.

Она накануне прибыла в Грузию и провела встречи с председателем парламента, депутатами, представителями неправительственных организаций.