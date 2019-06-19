Прошел месяц президентства Зеленского, а вопросы по поводу Украины остаются (Atlantic Council, США):

Владимир Зеленский 20 мая стал шестым президентом Украины. Выборы этого политического неофита вызвали целый ряд вопросов по поводу отсутствия у него опыта управления, его связей с олигархом Игорем Коломойским, состава его близкого окружения, а также его приоритетов на посту президента. Прошел уже месяц с момента начала президентства Зеленского, а ответов на перечисленные вопросы пока нет, и нам еще многое предстоит увидеть в области политики, поскольку теперь политический фокус переносится на парламентские выборы. Однако его заявления в целом звучат обнадеживающе. Правительство Соединенных Штатов, судя по всему, относится к происходящему с осторожным оптимизмом и пригласило Зеленского посетить Вашингтон.

Многие задавали вопрос о том, можно ли серьезно воспринимать участие Зеленского в президентской кампании. Зеленский - известный актер, однако он не имеет никакого политического опыта. Он провел нетрадиционную кампанию, мало давал интервью и явно предпочитал, чтобы мнение избирателей формировалось под влиянием его телевизионного образа. И выбранная им стратегия сработала. Он нанес сокрушительное поражение действовавшему тогда президенту Петру Порошенко, а разрыв между ними в поданных голосах составил 50%.

В течение прошедшего с момента вступления в должность периода Зеленский еще не получил возможность проводить новую политику. Он распустил Раду, в результате чего на 21 июля были назначены досрочные парламентские выборы. Законность этих действий была оспорена Конституционным судом, хотя основные политические партии, судя по всему, готовы к проведению досрочных выборов. Опросы общественного мнения показывают, что значительное большинство украинских избирателей выступают в поддержку их проведения.

Исход парламентских выборов имеет значение. Зеленскому нужна коалиция, обладающая большинством и поддерживающая его повестку, которая способна утвердить премьер-министра, а также членов кабинета, с которыми он сможет работать. Таким образом, если Конституционный суд не отменит проведение досрочных выборов, то фокус внимания на ближайшие месяцы сместится в сторону политики. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что партия Зеленского "Слуга народа" сможет добиться неплохих результатов на выборах.

Но есть и причина для беспокойства. Часть вопросов к новому президенту связана с его отношениями с Коломойским, владельцем того телеканала, на котором транслируется комедийное шоу Зеленского. Коломойский, проживавший последнюю пару лет в Швейцарии и Израиле, вернулся на Украину почти сразу после победы Зеленского на выборах.

Зеленский попытался дистанцироваться от этого олигарха и заявлял, что будет защищать интересы государства и выступать против маневров Коломойского в области законов с целью восстановления своего контроля над Приватбанком. Этот банк был национализирован в 2016 году после того, как у него, согласно появившимся тогда сообщениям, образовался дефицит, превышающий 5 миллиардов долларов. Зеленский также осудил предложение Коломойского о том, чтобы Украина объявила дефолт по кредитам, полученным от Международного валютного фонда.

Однако к этому вопросу следует отнестись более внимательно. Ключевые игроки из ближайшего окружения Зеленского имеют тесные связи с Коломойским, прежде всего речь идет об Андрее Богдане, которого Зеленский назначил главой президентской администрации. Новый президент привел в правительство значительное количество своих коллег из индустрии развлечений и из бизнеса, а их действия будут находиться под постоянным наблюдением.

Кроме того, Зеленский сделал некоторые назначения, которые были восприняты позитивно. Александр Данилюк стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Ранее он, будучи министром финансов, сыграл определенную роль в национализации Приватбанка и теперь сможет держать под контролем влияние Коломойского. Новый президент также предлагает назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко, умного и опытного дипломата. Кроме того, он включил Айвараса Абромавичуса, бывшего министра экономики и сторонника проведения реформ, в состав Наблюдательного совета Укроборонпрома, организации, занимающей доминирующее положение в оборонно- промышленном комплексе Украины и часто подвергаемой критике из-за коррупции.

Кроме того, Зеленский говорит правильные вещи. Он ясно дал понять, что борьба с коррупцией будет занимать главное место в его внутренней повестке. Представление о том, что Порошенко не смог обуздать инфляцию и не ограничил влияние олигархов в стране, стало важным фактором его поражения на выборах. Если учитывать способности Зеленского как политика, - а его кампания и его победа говорят о том, что он ими обладает, - то он, вероятно, понимает, что реальная борьба с коррупцией может стать ключевым критерием, по которому избиратели будут его оценивать.

Что касается внешней политики, то Зеленский сигнализирует о наличии значительной доли преемственности. Он подтвердил цели Украины относительно полной интеграции в европейские и евроатлантические институты, подтвердив желание Украины вступить в Европейский союз и в НАТО. Свой первый заграничный визит он совершил в Брюссель, где встретился с лидерами Евросоюза и НАТО. 17-18 июня Зеленский посетит Париж и Берлин, а 8 июля в Киеве пройдет саммит Евросоюз - Украина.

Зеленский предложил провести референдум по вопросу о вступлении в НАТО, хотя и не сказал, когда он собирается это сделать, и как будет сформулирован обращенный к избирателям вопрос. Некоторые люди опасаются того, что этот референдум может стать ядовитой пилюлей и пустит под откос желание Украины стать членом Организации Североатлантического договора. Близкие к Зеленскому чиновники, напротив, считают, что такой референдум продемонстрирует поддержку украинского народа, и тогда политикам будет уже сложно изменить выбранный курс.

Что касается продолжающейся российской агрессии и, в частности, оккупации части Донбасса на востоке Украины, то это будет его первым вызовом в области внешней политики. Зеленскому будет непросто иметь дело с российским президентом Владимиром Путиным. Судя по всему, Кремль намерен вернуть Украину на орбиту Москвы, а если это не получится, то он будет стремиться ее раздробить.

Хотя российское руководство ясно давало понять, что оно не хочет больше иметь дело с Порошенко, оно пока не направило никаких позитивных сигналов Зеленскому. После его победы на выборах Москва сообщила о начале выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Российские и опосредованные пророссийские силы отметили визит в Брюссель нового президента Украины усиленными обстрелами на линии соприкосновения.

Вероятно, какие-либо обсуждения в Кремле возможных изменений начнутся только после парламентских выборов на Украине, когда у Москвы появится возможность оценить новый расклад политических сил. Ключевой вопрос для Зеленского - и для тех, кто поддерживает Украину на Западе, - вероятно, останется прежним: каким образом изменить расчеты Кремля по части затрат и прибыли, чтобы Россия начала поиски настоящего мира.

Зеленский призвал к новым стимулам в мирных усилиях, однако ничего конкретного по этому поводу не сказал. В отличие от своего предшественника, новый президент Украины заявил, что намерен более активно устанавливать контакт с теми украинцами, которые находятся на оккупированной части Донбасса. Это имеет смысл; обычные люди должны быть уверены в том, что после окончания конфликта они будут приняты как полноценные граждане Украины.

Новый президент Украины находится всего месяц на посту, и ему еще предстоит определить политические приоритеты, а также пределы своей самостоятельности. Осторожный оптимизм сегодня представляется уместным. Разумеется, в прошлом на Украине происходили такие события, которые служили основанием для значительного оптимизма, однако украинцы и наблюдатели (включая автора этих строк) в результате оказались разочарованными. Будем надеяться, что на этот раз все будет иначе.

Стивен Пайфер - научный сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета (Stanford's Center for International Security and Cooperation) и бывший посол на Украине.