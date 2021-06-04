Проти Nord Stream 2 зараз борються всі українські дипломати - Данілов

Проєкт "Північний потік-2" є загрозою для не лише для України, а й для багатьох країн, які розуміють, що таке Російська Федерація.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це виклик не тільки для України, це виклик для Польщі, для багатох країн, які розуміють, що таке Російська Федерація, чи можна їй довіряти. На сьогодні тривають дискусії", - сказав Данілов.

Він зазначив,що у США частина республіканців виступає за продовження санкцій через будівництво "Північного потоку-2". "На превеликий жаль, у нас сьогодні немає прямої можливості впливати на ці процеси, але повірте, всі наші дипломатичні співробітники, всі наші амбасади долучені до цього процесу і роблять усе необхідне для того, щоб це припинити", - прокоментував Секретар РНБО.

За його словами, на теренах Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з Росією. "Перш за все, це Німеччина і Франція, які є на сьогодні політичними та економічними партнерами Російської Федерації. І нам це дуже неприємно, бо саме ці країни у 2008 році відмовили у ПДЧ Грузії та Україні, коли майже все було готове", - сказав Данілов.

На його переконання, занепокоєння порушенням визначених у 1991 році кордонів країн - це надто мало у сучасному демократичному світі. Данілов нагадав, що "занепокоєння" висловлювалось у 1937 та 1939 роках, і воно закінчилося початком Другої світової війни.

Як повідомлялося, Президент РФ Володимир Путін заявив, що 4 червня завершено укладання труб на першій нитці газопроводу "Північний потік-2", робота на другій нитці триває.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Конгресу США в середу обговорив протидію реалізації російського геополітичного проєкту "Північний потік-2".

Раніше в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung він заявив, що бачить схожість між будівництвом проєкту "Північний потік-2" і незаконною окупацією Росією Криму та вважає, що російська сторона використовує цей газопровід як важіль для досягнення своїх інтересів у Донецькій і Луганській областях.