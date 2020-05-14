Проти Разумкова та Гетьманцева подали до суду через "антиколомойський" закон

Народний депутат Антон Поляков подав позов до Окружного адмінсуду Києва проти спікера парламенту Дмитра Разумкова та голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева. Позов стосується ухвалення "антиколомойського" закону, за який депутати проголосували напередодні.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії Голови ВРУ Дмитра Разумкова щодо неналежної організації проведення позачергового пленарного засідання ВРУ дев'ятого скликання та порушення положень Регламенту під час розгляду та прийняття в першому читанні та за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (No2571-д)", - повідомили у пресслужбі ОАСК.

Також Поляков просить суд визначити протиправними дії Гетманцева щодо не забезпечення дотримання регламенту Рад та Закону України "Про комітети Верховної Ради України" під час засідання відповідного комітету 30 березня 2020 року. Мова йде про ту частину засідання, під час якої включили, розглядали та ухвалили рішення щодо питання проектів "антиколомойського" закону, які внесли народні депутати Олександр Дубінський та Ігор Палиця.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - додали у суді.

13 травня Верховна Рада ухвалила законопроект No2571-д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Закон, який також відомий, як "антиколомойський", забороняє повертати націоналізовані банки ексвласникам. Натомість, вони можуть через суд домагатися отримання компенсації.

Однак, "слугам народу" не вистачило власних голосів для ухвалення документу. Аналогічна ситуація склалася й під час голосування за законопроект у першому читанні, а також, коли депутати змінювали регламент для прискорення розгляду закону. Адже до другого читання парламентарі зареєстрували 16 тисяч правок.