Против адвокатов Януковича открыли уголовное дело

Действия адвокатов в отношении государственного защитника в прокуратуре расценили как препятствование его законной деятельности.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. Киевская местная прокуратура No6 обязала Оболонское управление полиции расследовать действия группы адвокатов Януковича во главе с Виталием Сердюком, в отношении государственного защитника Юрия Рябовола. В прокуратуре считают, что группа лиц препятствовала осуществлению правомерной деятельности защитника, обвиняемому решением суда..

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.397 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица).

Как сообщалось, 16 августа в Оболонском районном суде, где рассматривается дело о государственной измене Януковича, адвокаты беглого экс-президента пытались сорвать судебное заседание, а также устроили потасовку. В частности, адвокат Виталий Серд.юк заявил, что государственный адвокат Юрий Рябовол не имеет права присутствовать на заседании, и вместе с коллегами пытался не пустить его в зал. Суду пришлось с помощью полиции обеспечить участие Рябовола в заседании.

Прокуратура попросила суд признать Януковича виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.Напомним, что 29 июня 2017 года Оболонский суд Киева разрешил заочное осуждение экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Позже Янукович сообщил об отказе принимать участие в судебном процессе в деле о государственной измене и отозвал своих адвокатов. Однако 11 декабря 2017 года они возобновили участие в процессе.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. По этим статьям Януковичу грозит до 15 лет заключения.