Против Вилкула и Колесникова закрыли дела по истечению сроков давности

Октябрьский суд Днепра освободил от уголовной ответственности бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова по срокам давности, сообщил "Судебный репортер". Обоих обвиняли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Это тяжкое преступление, за которое предусмотрено до 6 лет тюрьмы, а срок давности составляет 10 лет.

Однако, после того, как дело направили в суд, обвинение Вилкулу и Колесникову заменили на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. Преступление, совершенное по данной статье, квалифицируется как средней тяжести, а срок давности уголовной ответственности за него составляет 5 лет. Переквалификация преступления позволила адвокатам подать ходатайство о закрытии дела. Решение о закрытии дел вынес судья Сергей Мельниченко.

Решение суда о закрытии дела против Вилкула датировано 28 января. В обвинении экс-депутата речь шла о периоде с марта 2010 года по декабрь 2012 года, когда он занимал должность председателя Днепровской ОГА.

Вилкулу инкриминировали незаконное изменение целевого назначения 21 га земель коллективной собственности правопреемников бывших колхозов с передачей в аренду ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат". Убытки от незаконных действий оценили в свыше 12 млн грн. Также считается, что от снятия почвенного покрова без специального разрешения государству нанесли ущерб на сумму 486 тыс. грн.

Бывшего народного депутата также обвиняли в том, что он незаконно изменил для ООО "АРТ ЛЕНД" вид земель площадью 45,4 га, что создало условия для незаконного изменения целевого назначения и занижение суммы потерь сельскохозяйственного производства. Убытки от такой сделки оценивается в более 5 млн грн.

Прокурор и представитель Днепропетровского облсовета не возражали против удовлетворения ходатайства о закрытии дела против Вилкула. Председатели сельских советов и колхозов также направили свои заявления о том, что согласны с изменением обвинения.

Дело против Колесникова закрыли 13 февраля. Экс-депутата обвиняли в том что он утвердил изменения в перечень имущества госпредприятия, которое не подлежит приватизации. В перечень не включили два здания, что позволило их потом продать. Ущерб от этого оценили в свыше 16 млн грн.

В 2018 году Юрий Луценко, который в то время был генпрокурором, внес в Верховную Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова. Однако в парламенте не хватило голосов для снятия с них депутатской неприкосновенности.

В сентябре прошлого года Луценко сообщил об объявлении экс-депутатам подозрения и заявил о том, что их объявили в розыск. По его словам, подозрения объявили именно тогда, потому что ранее Вилкул и Колесников были народными депутатами. Через две недели Октябрьский суд Днепра выпустил Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова на поруки.

По материалам Судовий репортер