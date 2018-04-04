Противостояние между ГПУ, НАБУ и САП перешло в новую фазу - политолог

Противостояние между Генеральной прокуратурой (ГПУ), НАБУ и САП перешло в новую фазу.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Алексей Якубин.

"Противостояние между ГПУ,НАБУ и САП перешло в новую фазу выяснения отношений. Депутаты в Раде хотели заслушать отчеты эти трех органов, чтобы понять, что происходит. Понять, какой урон репутации эта война антикоррупционных органов может нанести Украине в глазах западных партнеров. Личностный конфликт Сытника, Холодницкого и Луценко негативно влияет на образ антикоррупционных органов. ЕС пока активно следит за ситуацией. Не исключаю, что ситуация с Холодницким была согласована с США",- сказал А. Якубин.

Генпрокурор Юрий Луценко решил перенести свой отчет в Раде, так как понимает, что Холодницкий не хочет уходить в отставку.

"Луценко решил перенести свой отчет в Раде, так как понимает, что Холодницкий не хочет уходить в отставку. Руководитель САП решил поторговаться. Холодницкий повел себя так, так как не ожидали Луценко и Сытник. НАБУ и ГПУ выгодно отправить главу САП в отставку, чтобы свернуть на него все антикоррупционные проблемы и провалы",- резюмировал А. Якубин.

Напомним, несколько дней назад появилась информация, что в течение месяца детективы НАБУ прослушивали кабинет главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры - Назара Холодницкого. Якобы для этих целей в аквариуме возле его рабочего стола установили "жучки".

Так, редакция "Громадського" узнала, что именно детективы зафиксировали на "пленках НАБУ". В руки СМИ попал текст жалобы, которая 30 марта поступила в квалификационно-дисциплинарную комиссию Генпрокуратуры от председателя НАБУ Артема Сытника.

По информации, Сытник просит освободить Холодницкого на основании следующих обвинений: невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение тайны следствия; совершения действий, порочащих звание прокурора и вызывающих сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательства или любой другой влияние прокурора в служебной деятельности другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.

В свою очередь, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.