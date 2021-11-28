Провадження за постом журналіста Бутусова порушено за фактом, а не проти особи, - ДБР

Кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом.

На цьому наголошується у публікації пресслужби Державного бюро розслідувань.

"Звертаємо увагу журналістів та лідерів громадської думки, що кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом.

У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття, як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не може бути проти будь-кого взагалі.

У разі потреби ДБР може надати журналісту безплатну юридичну консультацію.

Зокрема, предметом розслідування є з'ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

Ще раз наголошуємо: ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення.

ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження", - йдеться у повідомленні.

26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео.