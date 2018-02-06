Псевдогосударства под российским контролем (fronda.pl, Польша)

Как говорил Марк Твен, «история не повторяется, а рифмуется». Если принять этот тезис, можно провести параллель между нападением России на Украину и советским нападением на Афганистан, через десять лет после которого рухнул коммунистический режим. Это было не совпадение, а одна из множества причин такого развития событий. В XXI веке время, однако, бежит гораздо быстрее, так что между нападением на Украину и крахом путинской системы в России может пройти меньше времени.

Начиная вторжение в Афганистан, СССР исходил из ошибочных стратегических расчетов и неверно оценивал потенциальную стоимость операции. Нечто подобное было и с Украиной.

Сначала все выглядело многообещающе: Москва довольно быстро подчинила себе весь Афганистан и закрепила позицию своего ставленника. Спустя 35 лет россияне быстро и без жертв заняли Крым, а после этого приступили к дестабилизации Донбасса, надеясь, что его удастся отделить от Украины в рамках проекта «Новороссия». В 1980-е годы советские агенты влияния на Западе при поддержке «полезных идиотов» позаботились о том, чтобы афганская операция изображалась как незначительное событие и не привлекала излишнего внимания западной общественности. После того, как россияне захватили Крым, на Западе тоже зазвучали голоса, что ничего страшного, в сущности, не произошло, а Крым по праву принадлежит России. Впрочем, мало кто знал, что Афганистан или Украина — это самостоятельные государства, а не советские республики, а тем более понимал, где они находятся.

В обоих случаях Кремлю казалось, что все под контролем, а «мировая общественность» (а также «финансовые рынки») не станут резко реагировать на такие незначительные события. Но дальше все пошло гораздо хуже. Американская администрация как тогда, так и сейчас, решила воспользоваться военной операцией Москвы в «ближайшем зарубежье» как поводом, чтобы нанести удар по России (тогда советской, а сейчас путинской). В свою очередь население подвергшихся нападению стран оказало захватчику вооруженное сопротивление.

Новое украинское руководство смогло положить конец хаосу и дать вооруженный ответ на попытку раздела Украины, начав на востоке страны «антитеррористическую операцию». Конечно, о том, чтобы отбить присоединенный к России Крым, речи не шло, однако, Киев не хотел отдавать без боя очередные регионы и повторять судьбу Молдавии (Приднестровье) или Грузии (Абхазия). Там Россия создала подконтрольные себе псевдогосударства, стремясь с их помощью дестабилизировать ситуацию в соседних странах и помешать им сблизиться с Западом. После того, как Москва отказалась от проекта «Новороссия», на востоке Украины появились две «народные республики» — Донецкая и Луганская.

Успехи украинского наступления на «сепаратистов» заставили Россию придти на помощь «народным республикам» и начать военное вторжение с привлечением сил регулярной армии и тяжелой техники. Скрыть это было уже сложно. Конфликт, который вначале назвали «гибридным», вылился в очередное открытое нападение России на слабого соседа. Кроме того, военные, обслуживавшие российский зенитный ракетный комплекс «Бук», «случайно» (целью была, по всей видимости, украинская транспортная машина) сбили малазийский пассажирский самолет, на борту которого находились пассажиры разных национальностей (в том числе 193 гражданина Нидерландов), а это в эпоху спутников-шпионов и вездесущих смартфонов не могло ускользнуть от внимания мировых СМИ. В такой ситуации Германия и Франция не могли дольше делать вид, будто на востоке не происходит ничего серьезного, и присоединились к американским санкциям, которые становились все более суровыми.

По удивительному стечению обстоятельств в то же самое время началась ожесточенная ценовая война на рынке углеводородов: Саудовская Аравия, снизив цены на нефть, старалась осложнить жизнь компаниям, сделавшим ставку на разработку сланцевых месторождений. Как мы помним, в 1980-х годах падение нефтяных котировок произошло тоже из-за действий этой страны (есть версия, что это был заговор президента Рейгана и саудовского короля). У российской «бензоколонки» вновь возникли серьезные проблемы. Стремясь предотвратить глубокий экономический кризис, российские власти решили «проесть» средства, накопленные за годы роста цен на углеводороды.

Согласно информации, которую распространило российское Министерство финансов, средства Резервного фонда, на счетах которого еще в начале 2015 года находилось более 5,5 триллионов рублей, в начале 2018 года подошли к концу, так что его пришлось закрыть. У Кремля остался еще Фонд национального благосостояния (чуть меньше 4 триллионов рублей) и огромные золотовалютные резервы, так что ему удастся еще некоторое время поддерживать бюджет и сдерживать развитие кризиса. Российское финансовое ведомство прогнозирует, что на покрытие бюджетного дефицита из Фонда национального достояния придется выделить более 586 миллиардов рублей, потратив средства, которые считались неприкосновенными и были предназначены для выплаты пенсий.

© AP Photo, Alexander Polegenko Рисунок на стене детской больницы в Ялте Претворение в жизнь геополитических планов обернулось для путинской команды дополнительными расходами, которые сложно не принимать в расчет. Овчинка не стоила выделки: все, что приобрела Москва, — это Крым и две «народные» республики, которые удалось оторвать от Украины. Кремлю приходится тратить резервы, чтобы избежать возникновения глубокого кризиса, способного спровоцировать вспышку общественного недовольства. Ответить на вопросы, на сколько хватит этих средств, и как долго можно заниматься самопоеданием, невозможно, ведь какова реальная экономическая ситуация в России, никто, пожалуй, не знает (как никто не знал, в каком состоянии находится экономика СССР). В этом году в России продут выборы, поэтому можно предположить, что Кремль будет активно тратить средства из резервов, чтобы президент Путин в четвертый раз стал президентом. Кремлевская команда наверняка мечтает об отмене антироссийских санкций, однако, она пока не готова за это заплатить.

Москва может подпитывать конфликт на Украине, демонстрируя бессилие Запада, но желанной «нормализации» взаимных отношений это не принесет. Одной деэскалации конфликта для возвращения к эпохе «business as usual», уже недостаточно. Кроме того, украинское руководство, увидев, что США заняли в отношении Москвы жесткую позицию, решило принять закон о «деоккупации и реинтеграции Донбасса». В тексте этого документа прямо говорится, что Украина пала жертвой российской агрессии, а Россия при помощи вооруженных группировок оккупирует часть украинской территории в Луганской и Донецкой областях. Координацией действий в этом регионе вместо Службы безопасности займется Объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины. В последнее время потенциал украинской армии вырос, а скоро она получит современное западное оружие. С такими, «самыми лучшими вооруженными силами, какие до сих пор были у Украины» (так называет их военный эксперт Анджей Вильк (Andrzej Wilk)), Россия не считаться уже не сможет.

Вариантов у Москвы остается мало, и ни один не выглядит идеальным. Ограниченная эскалация конфликта не склонит западные страны отменить санкции, деэскалация тоже вряд ли заставит их пойти на уступки. Просто оставить Донбасс и позволить украинцам провести «реинтеграцию» Москва не может, поскольку такой шаг противоречит ее пропагандистской риторике, адресованной как местному населению, так и россиянам. В свою очередь полномасштабное вторжение грозит обернуться конфронтацией с западным миром, из которой Россия не сможет выйти победительницей. Дело не в том, что она слаба, а в том, что Запад до сих пор заметно превосходит ее по силе. В связи с вышесказанным можно ожидать, что ситуация на востоке Украины не претерпит значительных изменений: боевые действия будут то затихать, то разгораться вновь, при этом их интенсивность не будет превышать определенного уровня. Какое развитие получит ситуация, покажет время, придется просто запастись терпением.

Основной вопрос сегодня — сможет ли президент Путин благодаря распродаже «фамильного серебра» и запасов ценных металлов или использования будущих пенсий россиян остаться у власти до конца своего четвертого срока, или властные круги решат «сбросить с воза» своего лидера и, возложив на него ответственность за прежнюю российскую политику, начать «перезагрузку» отношений с Западом? А если да, то как будет происходить смена власти: по сценарию Ельцина или, может быть, Роберта Мугабе (Robert Mugabe)? Или, возможно, в России начнется «российская весна», благодаря которой к власти придет нынешний лидер оппозиции? Ключевые вопросы о будущем России — это когда и при каких обстоятельствах президент Путин лишится власти. Ситуация на востоке Украины сможет измениться принципиальным образом только после смены российского лидера. «Реинтеграция Донбасса» в результате мирных переговоров или операции украинских вооруженных сил произойдет лишь в том случае, если Россию на какое-то время охватит хаос, а потом там появится новый глава государства. Президент Путин — это, конечно, выдающийся лидер, но он не бессмертен, так что рано или поздно нечто подобное случится.

Рышард Махниковский