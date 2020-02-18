Пушечная дипломатия: Как Банковая и украинский МИД проигрывают бои под Золотым

Возобновление активных боевых действий на линии разграничения является давлением на президента Зеленского. Способ противодействовать этому давлению - это сделать его невыгодным для европейской стратегии России. А вот с Банковой доносятся слухи об "ультиматуме Путину" и возможном "выходе из минских договоренностей". А МИД проигрывает информационное противостояние с сепаратистами и росСМИ

Сегодняшняя атака войск России и сепаратистов на опорные пункты ВСУ в районе Золотого получилась символичной со всех точек зрения. Начиная с того факта, что выглядела она как своеобразная форма кремлевского "празднования" годовщины расстрелов Небесной сотни. И заканчивая тем, что пушки и тяжелые минометы заговорили в аккурат после того, как "война в мозгах" у Зеленского вроде как закончилась.

А если отвлечься от символизма, то, конечно, вполне очевидно, что активизация боев на линии соприкосновения является реакцией путинского режима на фактический отказ украинского президента от ведения прямых переговоров с марионеточными режимами сепаратистов. И попыткой продемонстрировать Зеленскому, что без начала таких переговоров - а также без немедленной имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство "безопасный трек", как любят говорить подчиненные Лаврова об уровне насилия на Донбассе, сойдет на нет.

Активизация боевых действий, очевидно, призванная то ли напугать действующего президента Украины, то ли повлиять на настроения его электората таким образом, чтобы максимально ослабить сегодняшнюю партию власти. Какой будет реакция Банковой, пойдет ли Зеленский на соглашательские решения, переговоры с сепаратистами при посредничестве Медведчука - или российское давление будет иметь прямо противоположный эффект, покажут ближайшие дни, если не часы.

Но при этом если посмотреть на ситуацию шире, чем с точки зрения исключительно двусторонних отношений, то становится очевидным, что прямо сейчас Киеву необходимо сделать все возможное для того, чтобы проинформировать о ситуации европейских партнеров Украины. При чем не только непосредственных глав государств или глав внешнеполитических ведомств с помощью звонка с Банковой - хотя и это важно. Но и средства массовой информации, которые формируют мнение европейских избирателей.

Сейчас украинская позиция представлена короткой сводкой на странице ООС в Facebook, сообщением на странице 93-й ОМБр и несколькими постами волонтеров. На сайте президента последняя новость от президента: "Зеленский призвал иностранный бизнес присоединиться к проектам по восстановлению и реинтеграции Донбасса". Очень актуально. Хотя, например, в Reuters якобы слышали и другие комментарии от Зеленского. Наверное, сумели дозвониться на личный номер.

Зато, например, "представительство ЛНР" в СЦКК рассказывает об "артобстрелах" со стороны Украины. Сообщение перепечатывают европейские СМИ. В результате складывается впечатление, что "стороны снова обвиняют друг друга", а не "россияне и сепаратисты атакуют Украину". Понятно, что так и было задумано в Москве. Но почему наши чиновники и специалисты не могут действовать эффективнее луганских "правдолюбов"? Вопрос, конечно, риторический. Пока что действующий министр иностранных дел летит в Нью-Йорк разговаривать о мертворожденном плане ввода миротворцев, реализовать который можно только с согласия России - пардон, "независимых республик".

А другой очень интересный момент заключается в том, что аккурат в момент обострения на фронте со стороны инсайдеров в президентском офисе всплывают слухи о том, что в Украине готовят "план Б" - выход Киева из нормандского формата и создание "новой переговорной площадки" с участием Польши, США и Великобритании.

В переводе с "инсайдерского" на общечеловеческий это означает, что Украина, вместо того, чтобы сообщать о том, что Россия самовольно вышла из нормандского формата и фактически начала военное наступление - за что ее следует наказать, теперь готова сообщить миру, что нормандский формат на самом деле не интересен Киеву. Такое решение, без сомнения, станет роковым для санкций ЕС против России. Такое решение превратит Киев в заложника политики США в ситуации, когда количество союзников Вашингтона на том континенте, где расположена Украина, стремительно движется к нулю. А в самом Вашингтоне живет, работает и готовится победить на следующих выборах Дональд Трамп.

Кто именно подкинул идею относительно подобного геополитического маневра представителям действующей властной команды - ФСБ или собственный мозг - мы пока не знаем. Но на результаты подобного маневра этот фактор не повлияет.

Тарас Паньо

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