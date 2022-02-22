Путін доручив Міноборони РФ забезпечити "підтримання миру в ДНР та ЛНР" російськими військовими

Російська Федерація оголосила про введення військ на тимчасово окуповані території України. Президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони РФ забезпечити "підтримання миру" у псевдореспубліках "ДНР" та "ЛНР" російськими військовими.

Він закликав установу ввести війська на території окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на укази Путіна.

У документі йдеться, що Путін у своїх указах про визнання "ЛДНР" доручив Міноборони РФ забезпечити "функції підтримки миру" російськими військовими на території псевдореспублік.