Путін про відносини РФ та України: все залежить від української влади

Відносини Києва з Москвою залежать значною мірою від української влади.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на щорічній великій прес-конференції.

"Це значною мірою залежить від української влади. Не скажу, що від України, а саме від української влади", - заявив він.

Путін зазначив, що "практично всі попередні лідери України приходили з гаслом припинення подій на Донбасі й намагалися вибудовувати дружні відносини з російською стороною, проте нічого не вийшло".

Українські лідери, коли приходять до влади, орієнтуються на більшість, але коли здають позиції, починають озиратися на крайні націоналістичні сили, заявив Путін.

"Так само відбувається і зараз", - резюмував він.

Путін зазначив, що під час нормандської зустрічі в Парижі домовилися про перемир'я на Донбасі та обмін полоненими, але "нічого не розблоковано з точки зору економіки і соціальної сфери".