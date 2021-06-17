Путін: У Росії лише одне зобов'язання щодо України - сприяти реалізації Мінських угод

Російська Федерація не планує брати жодних додаткових зобов'язань щодо України, крім "допомоги" в реалізації Мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Що стосується зобов'язань щодо України, то у нас зобов'язання лише одне - сприяти реалізації Мінських угод. І якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом. Без жодного сумніву", - заявив Путін на брифінгу в Женеві.

Відповідну заяву він зробив, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не планує РФ брати на себе додаткові зобов'язання, що стосуються України.

Він додав, що в процесі переговорів щодо реалізації Мінських угод бачення української та російської сторін виявилося суперечливим.

Путін сказав, що в листопаді минулого року українська делегація представила свої міркування про те, як вона думає реалізовувати Мінські угоди.

Як зазначив президент РФ, у цьому документі передбачається, що "насамперед потрібно представити пропозиції щодо політичної інтеграції Донбасу в українську правову систему та в Конституцію". "Для цього потрібно внести зміни до української Конституції - там так прописано", - наголосив Путін.

Крім того, зазначив Путін, "кордон між РФ та Україною по донбаській лінії починає займатися прикордонними військами України наступного дні після проведення виборів".

Тим часом, за словами президента РФ, "Україна запропонувала першим кроком повернути Збройні сили України до місць своєї постійної дислокації, а це значить, що війська України мають зайти на Донбас, і друге - закрити кордон між Росією та Україною в цій частині, і третє - провести вибори через три місяці після цих двох кроків".

"Не треба бути жодним юристом, мати спеціальну освіту, щоб зрозуміти, це не має нічого спільного з Мінськими угодами, це повністю їм суперечить", - сказав Путін і додав: "Які ж тут додаткові зобов'язання може взяти на себе Росія? Я гадаю, що відповідь зрозуміла".