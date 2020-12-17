Путін заявив, що Росія буде "нарощувати підтримку Донбасу"

Президент РФ Володимир Путін заявив під час великої пресконференції, що підтримка Донбасу з боку Росії буде нарощуватися, передає кореспондент УНН.

"Що стосується перспектив розвитку відносин між РФ і Україною - це залежить від української влади. Практично всі попередні глави держави, і діючий, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі і об'єднання країни. Але нічого не виходить. Тому що, коли приходять до влади - спираються на більшість, а потрапляючи у владу, озираються на крайні націоналістичні сили. І процес завмирає. Так само приблизно відбувається і зараз", - заявив Путін.

Він заявив про підтримку Донбасу і про те, що українська влада, нібито, нічого не роблять для вирішення конфлікту.

"Ми будемо нарощувати підтримку Донбасу. Так що будемо рухатися спокійно за цим напрямком. Розуміємо всю складність ситуації на Донбасі. У рамках "нормандського формату" ми домовилися про припинення бойових дій, це дуже важливо. Але нічого не розблоковано з точки зору соціальної сфери, економіки. Нічого не зроблено у сфері політики. При цьому, українська влада дає зрозуміти, що вони не збираються дотримуватися "мінських угод". Але я хочу сказати, що документ підписаний під егідою ООН і має статус міжнародного документа. І в односторонньому порядку відмовитися від його дотримання не можна", - заявив Путін.

Як повідомляв УНН, Росія продовжує блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на Донбасі, незважаючи на зусилля української сторони і вмовляння ОБСЄ.

Нагадаємо, вчора у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій, яке проігнорував представник Президента РФ Борис Гризлов, а глава української делегації Леонід Кравчук скористався нагодою нагадати про "План спільних кроків".