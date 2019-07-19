Путін знову провів зустріч з Медведчуком: про що говорили

Володимир Путін зустрівся в Санкт-Петербурзі з кандидатому депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя", своїм кумом Віктором Медведчуком. Президент РФ заявив, що Росія буде підтримувати "будь-які політичні сили в Україні, якщо вони будуть рухатися до відновлення повноформатних двосторонніх відносин".

Присутнім на переговорах був і президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає російський "Интерфакс".

Про що говорили Путін та Медведчук?

• Врегулювання конфлікту на Донбасі

Президент Володимир Путін вчергове наголосив, що "повноцінне врегулювання ситуації на Донбасі можливо тільки при прямому контакті київської влади з представниками "ЛНР" і "ДНР".

"Ми зі свого боку теж будемо робити все від нас залежне для того, щоб цей процес йшов за необхідне темпами і з потрібною якістю", – додав Путін.

Також президент РФ вважає, що до врегулювання конфлікту на Донбасі можна підключити європейських партнерів, адже вони "так чи інакше задіяні в цьому з перших кроків конфлікту".

• Співпраця з українськими партіями

Питання повноцінного відновлення російсько-українських відносин також для нас є надзвичайно важливим, і ми будемо співпрацювати з будь-якою політичною силою, в тому числі і з вашою політичною силою, з відновлення повноформатних відносин між Росією і Україною, – сказав Путін.

Віктор Медведчук розповів, як українці, начебто, сприйняли телефонні переговори президентів РФ і України. "Ваша телефонна розмова, яка відбулася за ініціативою президента України, Володимира Зеленського, була сприйнята з натхненням і з надією, ще раз підкреслюю – з надією, дуже багатьма людьми в Україна", – відповів кум Путіна.

Окрім того, Путін подякував Медведчуку за діяльність по звільненню утримуваних осіб.

Поговорив на цій зустрічі з Путіним і Олександр Лукашенко. Так, говорячи про двосторонні відносини з Білоруссю, російський президент підкреслив, що ця країна є стратегічним і найближчим партнером Росії. "Ми працюємо в усіх напрямках – у в сфері безпеки, у сфері військової справи, в оборонці, в економіці", – зазначив Путін.

Після офіційної частини, вони продовжили зустріч в закритому режимі.

Зазначимо, що 10 липня співголова партії "Опозиційна платформа – За життя", кум російського президента Віктор Медведчук і український нардеп Юрій Бойко втретє відвідали Росію, де провели переговори з російським прем'єром Медведчук і Бойко вкотре прилетіли до Москви: про що говорили Дмитром Медведєвим.

На зустрічі сторони обговорили відновлення політичного діалогу між російськими та українськими партіями. Зокрема, Медведчук традиційно переконував, що це є "елементом мирного діалогу".