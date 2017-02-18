Путин фактически признал террористов на Донбассе и вышел из "Минского процесса", - Турчинов

18 февраля 2017, 19:44
 Политика Источник: Еспресо TV Персоны: Турчинов А.В.

Подписанием указа о признании паспортов и других документов, выданных боевиками на оккупированных территориях Донбасса, президент России Владимир Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки и вышел из "Минского процесса"

Об этом 18 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Минский процесс предусматривает деоккупацию востока Украины и его возврат в правовое поле государства. Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые, как фиговый листок, прикрывали оккупацию Россией части Донбасса", - заявил секретарь СНБО.

"Такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равен заявлению России о выходе из него", - подчеркнул Турчинов.

Источник: Еспресо TV
 
 
 